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Hindistan’da gizemli yüksek ateşten 50 kişi öldü

Hindistan’da gizemli yüksek ateşten 50 kişi öldü

Hindistan’da yaklaşık bir hafta içerisinde henüz nedeni belirlenemeyen yüksek ateşten çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 50 kişi hayatını kaybetti.