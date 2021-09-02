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    Hindistan’da gizemli yüksek ateşten 50 kişi öldü

    Hindistan’da yaklaşık bir hafta içerisinde henüz nedeni belirlenemeyen yüksek ateşten çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 50 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 05:12
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    Hindistan’da gizemli yüksek ateşten 50 kişi öldü

    Delta varyantının dünyaya yayıldığı Hindistan, bir yandan koronavirüs ve kara mantar (mukormkioz) salgını ile zor günlerden geçerken, son bir hafta içinde gizemli yüksek ateşle mücadele etmeye başladı.

    Hindistan’ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletindeki farklı bölgelerde en az bir hafta içerisinde onlarca çocuk gizemli yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti.

    HAYATINI KAYBEDENLERDE KORONAVİRÜS GÖRÜLMEDİ

    Çocuklarda eklem ve baş ağrısı, sıvı kaybı ve mide bulantısı şikayetleri bulunduğu belirtildi.

    Bazı vakarda ise kol ve bacaklarda döküntü görüldü. Eyalette, çoğunluğu çocuk olmak üzere gizemli hastalık nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği binlerce çocuğun ise hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

    Hayatını kaybedenlerde koronavirüs görülmediği bildirildi.

    Hindistan’da gizemli yüksek ateşten 50 kişi öldü #1

    DOKTORLAR 'DANG HUMMASINDAN' ŞÜPHELENİYOR

    Hastalığın nedeni henüz bilinmezken bazı doktorlar, sivrisinekler aracılığıyla insana bulaşan dang hummasından şüpheleniyor.

    Birçok hastada dang hummasının yol açtığı trombosit sayısında düşüş görüldüğü açıklandı.

    Hindistan’da gizemli yüksek ateşten 50 kişi öldü #2

    ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK

    Geçtiğimiz hafta 32’si çocuk 40 kişinin hayatını kaybettiği Firozabad bölgesindeki sağlık yetkilisi Doktor Neeta Kulshrestha, hastanede tedavi gören hastaların özellikle çocukların çok hızlı bir şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

    Hindistan’da gizemli yüksek ateşten 50 kişi öldü #3

    Hindistan’da gizemli yüksek ateşten 50 kişi öldü #4

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