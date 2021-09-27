Hızla yayılıyor! Mavi Dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? 8 köyde karantina...

Edirne’de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kan emen sinekle bulaşan ‘mavi dil’ hastalığı hayvan sahiplerini endişelendiriyor. Peki mavi dil hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? Detaylar haberimizde...

Edirne’nin bir köyünde besiciler, küçükbaş ve büyükbaşlardan kan emen sineklerden bulaştığı belirtilen viral enfeksiyöz hastalık olan ‘mavi dil’ hastalığının görülmesi üzerine durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bildirdi.

Ekipler, hayvanlardan örnekler aldıktan sonra aşı ve tedavi çalışmasına başladı. Çalışmalar devam ederken, ‘mavi dil’ hastalığı belirlenen köyler ile birlikte çevredeki 10 kilometrelik alan içinde bulunan 8 köyde karantina başlatıldı.

Hayvan sahipleri hastalığın belirtileri ve tedavisini araştırıyor. "Blue tongue" olarak da bilinen Mavi dil hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? Mavi dil hastalığı insanlara bukaşır mı, ölümcül müdür? merak ediliyor.

Peki mavi dil hastalığı nedir? İşte belirtileri ve tedavisi...

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi Dil hastalığı, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

Etken "Tatarcık" olarak bilinen sokucu sineklerin (Culicoides) hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu hastalık sağlam hayvana geçer.

Mavi dil hastalığı insanlara bulaşmıyor, yalnızca sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülüyor.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Aniden 40-42 dereceye varan ateş,

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme,

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

MAVİ DİL HASTALIĞI TEDAVİSİ

Hastalıkla mücadelenin esasını, karantina, hasta hayvanların imhası ve sokucu sineklerle mücadele ile birlikte aşılamalar teşkil eder.

Aşılar ilkbaharda ve kırkımdan 3-6 hafta önce uygulandığında daha fazla bağışıklık sağlar.

Mavi dil aşısı gebe hayvanlarda da yavru atmalara ve anomalili kuzu doğumlarına neden olduğundan gebe hayvanlara da aşı uygulaması tavsiye edilmez.

Hastalığı geçiren hayvanlar 2 yıl kadar bağışıklık kazanır. Bu hayvanlar ağız sütü (kolostrum) vasıtasıyla bağışıklığı sağlayan antikorlarını yavrularına da geçirebilirler. Bu yavrular 6 ay kadar bağışık kalırlar.