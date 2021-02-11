Hodan yağı nedir, faydaları nelerdir? Hodan yağı nasıl kullanılır?

Cildin elastikiyetini arttırıcı etkisiyle mucizevi yağ olarak bilinen Hodan yağı, alternatif tıpta yıllardır kullanılıyor. Peki Hodan yağı nedir, faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır?

Halk arasında sığır dili olarak da bilinen hodan çiçeğinden elde edilen hodan yağı, esansiyel bir yağ türüdür.

Hodan yağının tıbbi olarak kullanımı milattan önce 1500 yılına kadar dayanır..

Ağrıyı hafifletmek ve enfeksiyonu engellemek için de tercih edilen hodan yağı, cildi güzelleştirici etkisiyle de bilinir.

Son zamanlarda aktarlarda sıkça karşılaşabileceğiniz hodan yağının faydaları ve kullanım alanı merak ediliyor.

Dünya üzerinde hemen her yerde bulunan hodan bitkisi çekirdeklerindeki yağı açısından değerli olup bu yağın üretimi için yetiştirilmektedir. Peki hodan yağının faydaları nelerdir?

İşte hodan bitkisinin kullanım alanları ve faydaları..

HODAN YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Hodan yağının çok kıymetli oluşu, bir yağ asidi olan ve gamma – linolenik asit (GLA) denilen yağ asidinin bilinen en zengin kaynağı olmasıdır.

Hodan yağı "beynimizin daha iyi çalışmasına, cilt sorunlarımıza, alkol bağımlısı olanlara, fazla strese girenlere, vücudun da çatlak olanlara, şeker hastalığı olanlara, dikkat dağınıklığı yaşayanlara, çabuk yorulup solunum zorluğu çekenlere" hodan yağı doktorunuzun tedavisine artı olarak kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda hodan yağı "annelerin sütünü artırmakta, kanımızı yenilemekte, bağışıklık sistemimizi düzenlemekte, özgüvenimizi arttırmakta, prostatı tedavi etmekte, romatizma ağrısı çekmekte olanlara" ve daha birçok hastalığa ilaç olmaktadır.

Hodan yağının diğer faydaları ise şöyle:

Ağız yoluyla alındığında ruhsal ve zihinsel olarak sükünet sağlar, bağ ağrısını hafifletir.

Vücuttaki iltihaplı oluşumları tedavi eder.

Yüksek ateşi düşürücü özelliği vardır.

İdrara çıkmayı kolaylaştırır, idrar söktürücü özelliktedir.

Sindirim sistemi ve bağlarırsak fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar. Kabızlık, hazımsızlık şeklinde sorunları önler.

Bağlarırsak kutlarının vücuttan atılmasını sağlar.

Kanı temizleyici özelliktedir.

Cildin kırışmasını, yaşlanma emarelerini önler.

Masaj yaparak cilde uygulanmış olduğunda eklem, kas ve romatizma ağrılarını hafifletir.

Diğer organik yağlarla karıştırılarak saç derisine uygulanmış olduğunda saç derisini besler, nemlendirir, saç dökülmesini önler.

HODAN YAĞI NASIL KULLANILIR?

Hodan yağı cilt dostu bir yağ olduğundan hem salatalara katılarak hem sade olarak içilerek bununla birlikte cilde direkt sürme kanalıyla cilde fayda sağlayabilir.

Hodan yağı cilde direkt uygulanarak ya da kremleirn içine katılarak kullanılabilir.

Hodan yağı hem haricen hem de dahili olarak kullanılabilir. Harici kullanımlarda cilde masaj yapmak suretiyle kullanılan hodan yağının dahili kullanımlarında ise 1-2 çay kaşığı ölçüsü aşılmamalıdır.