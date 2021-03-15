Hollanda ve İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Son olarak Hollanda ve İrlanda'nın geçici durdurma kararıyla, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 12’e yükseldi.

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı daha önce yan etkileri nedeniyle 9 ülkede yasaklanmıştı.

Hollanda da geçici olarak kullanımın durdurulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda İlaç Dairesi'nin (CBG), yeni bilgilere dayanarak, tedbir amaçlı ve daha fazla araştırılmak üzere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiği belirtildi.

28 MART'A KADAR DURDURULACAK

Açıklamada, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin bu tavsiyeye uyacağı ve Covid-19 aşısının kullanımının geçici olarak 28 Mart'a kadar durdurulacağı aktarıldı.

AstraZeneca aşısı ile aşılama randevularının ise iptal edileceği vurgulandı.

Bu hafta sonu yeni bilgiler edinildiği, Danimarka ve Norveç'ten olası yan etkilere ilişkin altı yeni rapor alındığı bilgisi paylaşıldı.

İRLANDA DA ASKIYA ALDI

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly de Ulusal Bağışıklama Komitesi'nden (NIAC) gelen yeni bilgiler sonucu "tedbir amaçlı" olarak AstraZeneca aşısının kullanımının askıya alındığını duyurdu.

İrlanda Tıbbi Başhekim Yardımcısı Dr. Ronan Glynn, "AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı ile kan pıhtılaşması arasında herhangi bir bağlantı olduğu sonucuna varılmadı. Ancak, Ulusal Bağışıklama Danışma Komitesi İrlanda'daki AstraZeneca aşılama programının geçici olarak durdurulmasını tavsiye etti" dedi.