Hollanda'da 85 sperm donörünün binlerce çocuğun babası olduğu ortaya çıktı

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Hollanda'da en az 85 sperm donörünün her birinin, 25 veya daha fazla çocuğa babalık yaptığı ortaya çıktı.

Hollanda'da ulusal jinekoloji ve obstetrik organizasyonu (NVOG), yeni bir kayıt sisteminin doğurganlık kliniklerinin on yıllardır sperm bağışına ilişkin mevcut kuralları ihlal ettiğini açıkladı.

"TÜM MESLEK ADINA ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUZ"

NVOG yaptığı açıklamada, bazı kliniklerin kasıtlı olarak 25'ten fazla kez sperm partileri kullandığını, gerekli evraklar veya donörlerin bilgisi olmadan sperm alışverişi yaptığını ve aynı donörlerin birden fazla klinikte sperm bağışlamasına izin verdiğini bildirdi.

En az 85 sperm donörünün her birinin, 25 veya daha fazla çocuğa babalık yaptığı belirtildi.

Jinekolog Marieke Schoonenberg, Nieuwsuur adlı TV programına verdiği demeçte "Toplu donör olarak adlandırılan donörlerin sayısı sıfır olmalıdır. Tüm meslek adına özür dilemek istiyoruz. İşleri olması gerektiği gibi yapmadık." dedi.

HOLLANDA'DA 25'TEN FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLUNMASI YASAKTI

İngiliz The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre istemsiz ensest ve akraba evliliği riskini azaltmayı amaçlayan bir yasa, 1992'den beri Hollanda'da donörlerin 25'ten fazla çocuk sahibi olmasını yasaklıyordu, ancak katı gizlilik yasaları nedeniyle bu yasanın uygulanması zordu.

Sınır 2018'de 12'ye indirildi, ancak bunu uygulayacak araçlar (aynı donörden alınan spermin 12'den fazla gebelikte kullanılmamasını sağlayan bir kod sistemine sahip ulusal bir donör ve anne kaydı) geriye dönük olarak ancak nisan ayında yürürlüğe girdi.

Schoonenberg, "Sonuç olarak artık ilk kez donör başına düşen çocuk sayısını tam olarak biliyoruz. Veriler, donörlerin anonimlik hakkının kaldırıldığı 2004 yılından bu yana Hollanda'da en az 85 'kitlesel donör' (en az 25 gebe kalma olarak tanımlanıyor) olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

ÜLKEDE EN AZ 25 ÜVEY KARDEŞİ OLAN 3 BİN ÇOCUK VAR

Çocukların donör babalarının izini sürmelerine yardımcı olan bir vakıf olan Stichting Donorkind'den Ties van der Meer, bulguların 'tıbbi bir felaket' olduğunu söyledi.

Verilerin, Hollanda'da muhtemelen 25 ya da daha fazla üvey kardeşi olan en az 3 bin çocuk olduğu anlamına geldiğini söyledi.

"İnsanların tıbbi sisteme ve tüm bunların olmasına izin veren hükümetlere olan güvenine verilen zarar sadece bir başlangıç" diyen van der Meer, hem çocukların hem de bazı donörlerin kaçınılmaz olarak daha fazla stres yaşayacağını sözlerine ekledi.

"BİRİYLE ÇIKMAYA BAŞLAYINCA DNA TESTİ YAPTIRACAKLAR"

Hollanda gibi küçük ve yoğun nüfuslu bir ülkede, söz konusu çocukların büyüdükçe daha fazla pratik sorunla karşılaşmalarının da muhtemel olduğunu söyledi.

Van der Meer, "Biriyle çıkmaya başladıklarında, yakın bir akrabalarıyla çıkmadıklarından emin olmak için DNA testleri yapmak zorunda kalacaklar." dedi.

DOĞURGANLIK KLİNİKLERİ İLE TEMASA GEÇME ÇAĞRISI YAPILDI

İlgili herkese mevcut tüm bilgilerin verilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

NVOG anneleri, donörleri ve çocukları doğurganlık klinikleri ile temasa geçmeye çağırdı.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, bu hafta milletvekillerini bulgular hakkında bilgilendireceğini söyledi.