Hollywood gülüşü nedir, nasıl sahip olunur? İşte diş sağlığı için yapılması gerekenler!

Hollywood gülüşü nedir, nasıl sahip olunur? İşte diş sağlığı için yapılması gerekenler!

Son zamanlarda Hollywood gülüşü büyük ilgi görüyor. Peki diş sağlığı için neler yapılmalı? Hollywood gülüşü nedir? Nasıl sahip olunur? İşte detaylar...

Diş sağlığı, insanlar için büyük bir önem taşıyor. Konuşurken ve gülerken insanların en çok dikkat ettiği bölgelerden birisi dişlerdir.

Sağlıksız dişler, ağız kokusuna, diş çürüklerine, diş eti kanamalarına ve diş kaybına sebep oluyor.

Ancak diş sağlığı, en çok ihmal edilen sağlık problemleri arasında yer alıyor. Çünkü sadece diş ağrıdığında günlük hayatı etkilediği düşünülüyor.

İhmalin azaltılması için ülkemizde her yıl 22 Kasım Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor.

Bununla birlikte diş sağlığı konusunda yapılması gereken doğru adımları takip ederek daha sağlıklı dişlere sahip olmak mümkündür.

Hollywood gülüşü nedir?

Hollywood yıldızının gülerken kendilerine hayran bırakan o gizemli gülüşüne sahip olmak için tasarlanan gülüş estetiğine Hollywood Smile (Hollywood gülüşü) adı veriliyor. Bu gülüş estetiği ihtiyaçtan, tedaviden farklı olarak estetik amaçlarla da yapılıyor.

Türkiye bu alanda en güçlü ülkelerden biri. Hatta, sadece sağlıksız ve sorunlu dişlere değil, sorunsuz ve sağlıklı dişleri olan birçok kişi daha beyaz, daha uzun, daha görünür, daha ön planda olan dişlere sahip olmak için Hollywood gülüşü estetiği yaptırıyor.

Güzel bir gülüş, inci gibi dişler herkesin hayalidir. Bu yüzden diş sağlığını korumak çok önemlidir. Bununla beraber diş fırçalarını düzenli olarak temizlemek ve sık sık değiştirmekte hijyen açısından önemlidir.

Peki diş sağlığı için ne yapılmalıdır? Diş sağlığı nasıl korunur? Gelin birlikte bakalım...

Diş fırçalamanın ardından ağız çalkalamak

Dişlerinizi fırçaladıktan hemen sonra ağzınızı çalkalamaya alışmış olsanız da, bunu yapmak aslında fırçalamayı daha az etkili hale getirebilir. Su, diş macunundaki konsantre florürü seyrelttiğinden, tüm faydalarından yararlanmanızı engelleyebilir. Diş minesini korumak için, florürlü gargara yapın.

Diş fırçalamayı ihmal etmeyin

Dişlerinizi ne kadar iyi fırçalarsanız fırçalayın ağız kokusunu fark ettiyseniz, dilinizi de fırçalamaya başlamak isteyebilirsiniz. Tat alma tomurcuklarınız bakterilere çoğalmak için mükemmel bir ortam sunar ve eğer dilinizi atlarsanız, sonunda nefesinizin kokmasına neden olabilir.

Çok fazla diş ipi kullanmak

Diş ipi kullanımı, ağız hijyeni rutininizin önemli bir parçası ve diş etleriniz için hayati öneme sahip olsa da, aslında iyi bir şeyi abartabilirsiniz. Zararlı bakterilerin gelişmesi 4 ila 12 saat sürdüğü için günde bir defadan fazla diş ipi kullanmaya gerek yoktur.

Doğru şekilde diş ipi kullanmak diş eti hastalığını önleyebilirken, yanlış şekilde diş ipi kullanmak tam tersi şekilde işe yarayabilir ve hatta diş eti hasarına yol açabilir.

Diş fırçasını sık sık değiştirmek

En sevdiğiniz eski diş fırçanızı takmak kolay olsa da, onu çok uzun süre kullanmak çürüklere ve diş etlerinize zarar verebilir. Kıllar arasında her zaman bazı yiyecek parçacıkları kalır ve aynı diş fırçasını kullanmaya devam ederseniz, kendinizi tekrar tekrar aynı bakterilere maruz bırakırsınız.

Aynı zamanda diş fırçanızı nemli bir banyoda tutarsanız küflenmeye başlayabilir. Bu nedenle kıllarda siyah noktalar fark ederseniz, diş fırçanızı hemen değiştirmek isteyebilirsiniz.

Karbonat ve limon

Diş beyazlatmak için çeşitli yöntemler deniyoruz. Fakat bunun en doğal çözümünü biliyor musunuz? Karbonat ve limon diş beyazlatmada oldukça etkili bir yöntem oluyor.

Bu iki ürünü macun haline getirdiğinizde, diş fırçası kullanarak ya da parmağınız ile dişlerinizi temizleyebilirsiniz. Özellikle 2 dakika uygulamaya özen gösterin.