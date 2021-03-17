Hormonları dengelemenin 5 doğal yolu

Açlık hissinden zindeliğe kadar vücutta birçok şeyin kontrolünü sağlayan ve sağlığı tüm yönleriyle etkileyebilen hormonların dengesi oldukça büyük önem taşıyor. İşte hormonları dengelemenin yolları.

Testosteron, östrojen, adrenalin, insülin ve kortizol gibi hormonlar vücudun başlıca kimyasal habercileridir. Hormonlarımız aç hissetmekten uykulu hissetmeye kadar vücudumuzun harekertini etkiler.

Endokrin sistem olarak da bilinen hormonal sistem, senfoni çalan bir orkestra olarak düşünebilirsiniz. Orkestradaki herkes tüm enstrümanları zamanında çalarsa, orkestra ortaya güzel bir gösteri çıkarır. Enstrümanlardan biri veya daha fazlası uyumsuzsa, tüm prodüksiyon bozulabilir. Hormonlar, sağlığın neredeyse tüm yönlerini etkileyebilir.

HORMONAL DENGESİZLİĞİN BELİRTİLERİ

Hormonal dengesizliğin belirtileri, temel nedene, erkek veya kadın olmanıza ve hangi hormonların dengesiz olduğuna bağlı olarak değişebilir. Bir kadının hormon dengesi ile bir erkeğin hormon dengesinin tuhaflık belirtileri göstermesi arasında büyük farklılıklar vardır.

Örneğin, bir erkekte yüksek östrojen semptomları genellikle erektil disfonksiyon ve kısırlık problemlerini içerirken, bir kadında yüksek östrojen şişkinlik, hafıza sorunları veya saç dökülmesi gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir.

Hormonal dengesizliklerin en yaygın belirtilerinden bazıları şunlardır:

- Kısırlık

- Kadınlarda düzensiz dönemler

- Düşük libido (cinsel dürtü)

- Açıklanamayan kilo alımı veya kilo kaybı

- İştah değişiklikleri

- Saç dökülmesi ya da incelmesi

- Sindirim sorunları

- Hormonal sivilce

- Uykusuzluk hastalığı

- Yorgunluk

- Depresyon

- Anksiyete

- Değişken ruh hali

Hormonal dengesizlikler için tedaviler genellikle doğum kontrol hapları, tiroid ilaçları, insülin enjeksiyonları ve daha fazlası gibi sentetik hormon replasman tedavileri ile yapılır. Sentetik tedaviler, tedaviden öte daha çok bir maske görevi görürler. Neyse ki, sentetik tedavilerin istenmeyen yan etkileri olmadan hormonlarınızı dengelemenin birkaç yolu vardır.

HORMONLARI DENGELEMENİN 5 DOĞAL YOLU

Peki, doğal olarak hormonları nasıl dengeleyebilirsiniz? Hormon dengeleyici yiyeceklerle dolu bir diyet, düzenli egzersiz ve daha fazlası, hormonal dengesizliğin doğal yollarla tedavi edilmesine yardımcı olabilir.

Düzenli egzersiz

Sık sık egzersiz yapar mısınız? Düzenli olarak ter atmak, hormon dengeniz üzerinde son derece olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Spesifik olarak, fiziksel aktivite, insülin seviyelerini düşürmenin, stresi yönetmenin, iltihapla mücadele etmenin ve ayrıca testosteron seviyelerini ve yaşla birlikte doğal olarak düşen diğer kas koruyucu hormonları artırmanın en iyi doğal yollarından biridir.

Egzersizin hormonal faydalarını hissetmek için her gün güçlü bir şekilde egzersiz yapmanıza gerek yok. Araştırmalar, herhangi bir fiziksel aktivitenin rutin olarak faydalı olduğunu göstermiştir. yemekten sonra aerobik egzersiz, dayanıklılık egzersizi, kuvvet antrenmanı veya düzenli yürüyüşler yapmak, hormon seviyenizi hastalık riskinizi azaltacak ve kas kütlesini koruyacak şekilde önemli ölçüde etkileyebilir.

Daha fazla protein tüketin

Yeterince protein alıyor musunuz? Yeterli miktarda protein tüketmek, ghrelin (açlık hissini yöneten hormon) gibi hormonlarınızı dengede tutmak için çok önemlidir.

Araştırmalar, yeterli miktarda protein tüketmenin sizi daha tok hissettireceğini, iştahınızı bastıracağını, metabolizmanızı hızlandıracağını ve yağ yakımınızı artıracağını göstermiştir. Protein sizi tok hissettirir. Erkek katılımcılarla yapılan bir çalışmada, yüksek proteinli öğünler yiyenlerin, normal beslenen katılımcılara kıyasla yüzde 25 daha tok hissettiği gösterilmiştir.

Peki, ne kadar protein tüketeceksiniz? Hormon sağlığınız için uzmanlar, her öğünde en az 20-30 gram protein yemeyi önermektedir.

Daha sağlıklı yağlar tüketin

Düzenli olarak yemeklerde sağlıklı yağ tüketmenin, sadece insülin direncini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda yemekten sonra kendinizi tok hissetmenizi sağlayan hormonların salınımını da tetiklediği gösterilmiştir.

Orta zincirli trigliseritler (MCT'ler) harika bir sağlıklı yağ seçeneğidir. MCT'ler, enerjinin derhal kullanılması için doğrudan karaciğer tarafından emilmeleri açısından benzersizdir.

Kuruyemişlerde ve zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağın yanı sıra süt yağlarının da hem sağlıklı yetişkinlerde hem de diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olanlarda insülin duyarlılığını artırdığı gösterilmiştir.

Trans yağların insülin direncini ve göbek yağını artırdığı gösterilmiştir. Diyetinize avokado gibi sağlıklı doğal yağları dahil etmek ve kızarmış yiyeceklerde bulunan sağlıksız trans yağlardan kaçınmak, insülin direncini azaltmaya ve iştahınızı kontrol etmeye yardımcı olan hormonların üretimini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Hormonal dengenizi geliştirmek için her öğün sağlıklı bir yağ kaynağı tüketmeyi hedefleyin. Avokado, hindistancevizi yağı, somon, zeytinyağı ve doğal beslenen hayvanlardan elde edilen tereyağı, sağlıklı yağların harika örnekleridir.

Stres seviyenizi yönetmeyi öğrenin

Stres, kontrol altına alınmadığında hormonlarınıza çok büyük zararlar verebilir. Kronik olarak stresli olduğunuzda, kortizol seviyeleriniz sürekli olarak yükselir ve bu da aşırı yeme, obezite ve göbek yağında artışa neden olabilir.

Stresin etkilediği diğer önemli hormon olan adrenalin, genellikle vücudunuzun “savaş ya da kaç” hormonu olarak bilinir. Anlık bir tehdit veya tehlikeye yanıt olarak vücudunuza bu enerji dalgasını sağlar, ancak bu hormonun sürekli olarak yükselen seviyeleri, yüksek tansiyon, hızlı kalp atışı ve anksiyeteye neden olabilir.

Vitamin eksikliklerine dikkat edin

Hormon dengesizliğinin semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğu bilinen vitaminler vardır. Çinko, beyin fonksiyonunu ve genel ruh halini iyileştirmek için menopoz öncesi kadınlar tarafından alınabilir. Ruh halini ve bağırsak sağlığını iyileştirmek için probiyotikler alınabilir. C vitamini, doğurganlığın geri kazanılmasına yardımcı olmak için kadınlar tarafından alınabilir. Aynı zamanda erkeklerde ve kadınlarda kaygı ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Magnezyum ve B6 birlikte alındığında stresi ve PMS semptomlarını hafifletebilir.

Hormonal dengesizliğinizin olabileceğinden şüpheleniyorsanız ve belirtileriniz önemli yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri ile iyileşmediyse, olası nedenleri ekarte etmek için mutlaka bir uzmana danışın. Kişiselleştirilmiş bir hormon dengeleyici diyet planı oluşturmak için doktorunuzla veya beslenme uzmanınızla konuşun.