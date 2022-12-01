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    HPV aşı fiyatı 2022: HPV aşısı ne kadar, kaç TL? HPV BELİRTİLERİ!

    Rahim ağzı kanseri olarak bilinen HPV, belirtilerin erken fark edilmesi ve aşılama ile önlenebiliyor. Peki HPV nasıl anlaşılır? HPV aşısı ücretli mi, kaç TL? İşte rahim ağzı kanseri belirtileri...
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 13:38
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    HPV aşı fiyatı 2022: HPV aşısı ne kadar, kaç TL? HPV BELİRTİLERİ!

    "Human Papilloma Virus" (HPV) yani rahim ağzı kanseri olarak tanınan bu hastalık, kadın ve erkeklere cinsel yollarla bulaşmaktadır.

    HPV hem kadınlarda hem erkeklerde genital bölgede ve bu bölge mukozalarında enfeksiyon yapan ve kondilom (condyloma accuminata) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşmasına yol açabilen bir çeşit virüstür.

    Dünya üzerinde yaklaşık 10 kişiden 1’inde görülen HPV çok yaygın bir enfeksiyondur. Bu nedenle aktif cinsel hayatı olanlarda belirtileri iyi gözlemlenmeli ve takip edilmelidir.

    Tedavi edilmeyen HPV, rahim ağzı kanserine dönüşür. Serviks kanseri olarak da bilinen bu hastalığa karşı HPV aşısı ile koruma sağlanabilir.

    Peki HPV belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? HPV aşısı kaç TL? Kimler HPV aşısı olmalı? İşte ayrıntılar...

    HPV aşı fiyatı 2022: HPV aşısı ne kadar, kaç TL? HPV BELİRTİLERİ! #1

    HPV (rahim ağzı kanseri) belirtileri

    HPV, kuluçka süresi olan bir virüstür. Bu nedenle belirtiler hemen ortaya çıkmayabilir.

    Kadında veya erkekte genital bölgede, anüste ağız bölgesinde sayıları ve büyüklükleri değişen siğiller oluşturur. Siğiller en önemli belirtisidir.

    Genital siğil kadınlarda; vulva, vajen, serviks ve/veya anüste, erkeklerde; penis, skrotum ve/veya anüste düz lezyonlar, küçük saplı veya karnabahar benzeri çıkıntılar, şişlikler şeklinde görülebilmektedir.

    Aynı zamanda ilerleyen dönem belirtilerine aşağıdakiler de eklebilir;

    • seks sırasında ağrı
    • pelvik (kasık) bölgede ağrı
    • vajinadan olağandışı akıntı
    • seks sonrası gibi olağandışı kanama
    • idrarda kan
    • kaşıntı
    • yumru hissi

    HPV aşı fiyatı 2022: HPV aşısı ne kadar, kaç TL? HPV BELİRTİLERİ! #2

    HPV aşısı ne zaman yapılır?

    DSÖ, rahim ağzı kanserine neden olan HPV suşlarına karşı aşılamayı şiddetle tavsiye etmektedir. Ayrıca 9-14 yaş arası kız çocuklara aşı yapılmasını ve 30 yaş ve üstü kadınlara servikal tarama yapılmasını önermektedir.

    HPV aşısının cinsel yaşamın başlamadan yapılması çok önemlidir. Bu aşıyı bu dönemde yaptıranlar en sık kanser yapan HPV türlerinden %100 oranında korunmaktadır.

    HPV aşı çeşitleri

    Bugüne kadar geliştirilmiş 3 tip HPV aşısı bulunmaktadır:

    • 2 li Aşı:  HPV Tip-16 ve 18 e karşı geliştirilmiştir. Rahim ağzı kanserine karşı etkilidir. Genital siğillerden korumaz.
    • 4 lü Aşı: HPV Tip-6, 11, 16 ve 18 e karşı geliştirilmiştir. Hem rahim ağzı kanseri hemde genital siğillere karşı etkilidir.
    • 9 lu Aşı: HPV Tip-6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 e karşı geliştirilmiştir. Rahim ağzı kanseri yapan yüksek riskli tüm gruba ve genital siğillere karşı etkilidir.

    HPV aşı fiyatı 2022: HPV aşısı ne kadar, kaç TL? HPV BELİRTİLERİ! #3

    HPV aşısı fiyatı 2022

    Rahim ağzı kanseri aşısı fiyatı 2022 yılında 900-1500 tl arasında değişmektedir. Toplamda 3 doz yapılacağında toplam maliyet 2700 tl den başlayarak yapıldığı kliniğe göre ücret farklı olabilir.


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