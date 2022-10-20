Huggy Wuggy karakteri çocukların psikolojisini olumsuz etkiliyor

Sanal Bir oyunun karakteri olan ve çocukları boğaz sıkmaya heveslendiren Huggy Wuggy adındaki karakter, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların psikolojisini bozuyor. İşte detaylar...

Peluş oyuncak Huggy Wuggy karakteri, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların psikolojisini bozuyor.

Mavi Balina ve Momo oyunlarından sonra uzmanlar, bu sefer Huggy Wuggy için uyarı sinyallerini verdi. Huggy Wuggy oyunu ve oyuncağı tehlike saçıyor.

Peluş oyuncak Huggy Wuggy karakteri, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların psikolojisini altüst ediyor. Uzmanlar, veliler ve öğretmenlerden bu yıl sınıflarda boğaz sıkma davranışının arttığına dair yoğun şikayetler aldıklarını kaydederek, bu oyuncağın okullara girişinin engellenmesi konusunda çağrıda bulundu.

Huggy Wuggy karakteri insanları, özellikle de çocukları boğazından sıkarak ya da keserek öldürüyor. Uzmanlara göre çocuklarda boğaz sıkma davranışında adeta patlama yaşanmasına yol açan Huggy Wuggy'nin, özellikle geniş kitlelere video izleme alanı sağlayan geniş çaplı ağlarda değişik türden birden fazla videosu var.

Çocukları tehdit ediyor

5 yaşındaki çocuğunun Huggy Wuggy oynadıktan sonra annesi konu hakkında, "Oğlum geceleri yalnız uyamıyor, sürekli ağlıyor. Oyun videolarından hem korkuyor hem de izlemeden yapamıyor.

Az önce oğlum yatakta tir tir titreyerek ağlıyordu. Bu oyun değil, resmen çocuklarımızın üzerine derin bir proje. Çocuklarımızın elindeki oyunlara girdiği ve izlediği görüntülere lütfen dikkat edelim.” ifadelerini kullandı.

Çocuklar korksalar bile oynamaya devam ediyorlar

Korku hormonu vücutta endorfin, serotonin ve drama salgıladığı için bazı çocuklar korkuyu sever. Korkunun ve gerilimin arkasındaki psikoloji sebebiyle çocuklar, Huggy Wuggy peluş oyuncaklarını bile ebenveynlerine aldırmaya çalışıyor.

Oynanan bu oyunda çocuklara canavarla yüzleşebilecekleri gösteriliyor ve her üstesinden geldiklerinde hikayeye devam etme isteği getiriyor.

Oyunda görevler tamamlanana kadar bulmaca şeklinde devam ediyor fakat sonrası tamamen korku odaklı. Huggy Wuggy'den kaçılmalı yoksa kanlı olmayan bir şekilde ölüm gerçekleşiyor.

Oyuncağın alınmaması konusunda uzmanlar uyarıyor

Huggy Wuggy adındaki bu korkunç ve tehlikeli karakterin oyuncağı her yerde satılıyor. Uzmanlar, bu karakterin oyuncağının dahi evde bulunmasının çocukların psikolojisini etkilediğini söylüyor ve bu konuda aileleri uyarıyor.