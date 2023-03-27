Hurma çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! Faydasını duyanın ağzı açık kalıyor Ramazan ayının gelmesi ile birlikte hurma, iftar sofralarındaki yerini aldı. Ancak hurmayı ve hatta çekirdeklerini her daim hayatımızda bulundurmamız gerekiyor. Faydaları saymakla bitmeyen hurmaya bir de çekirdeği eklendi.

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamamızın üzerinden neredeyse 1 hafta geçmek üzere...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte de hurma, iftar sofralarında yerini aldı ve baş köşeye yerleşti.

İftarını hurma yiyerek açanlar, aynı zamanda faydalarına da hakim olmak istiyor.

Hurmanın faydaları ise saymakla bitmiyor.

Beyin ve kemik sağlığını destekleyen hurma, içerisinde güçlü antioksidanlar barındırıyor.

Özellikle diyet yapan ve şekerden uzak durmak isteyenler için hurma, idela bir besin olarak öne çıkıyor.

Tatlılara eşlik eden ve yine tatlı ihtiyacınızı da sağlıklı bir şekilde karşılamanızı sağlayan hurmanın çekirdeği de çok faydalı.

Hurmanın hem kendisi hem de çekirdeği vücut için çok faydalı. Hurma çekirdeği karaciğer ve böbrekleri koruyor.

Bunun dışında da vücuttan toksinleri atıyor. Ayrıca böbrek taşının düşmesine yardımcı oluyor ve safra taşı tedavisinde de kullanılıyor.

Cilt için bulunmaz bir nimet

Sivilce izi, siyah nokta ya da çatlaklar gibi cilt problemleri yaşayanların derdine yine hurma çekirdeği çare oluyor. Maskeyi hazırlamak için;

Hurma çekirdeğini ezin,

Bal ile karıştırın,

Cildinize bir fırça ya da nemli bir pamuk yardımıyla sürün,

5 dk beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Hurmanın besin değeri