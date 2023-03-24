Hurmanın üzerine limon damlatırsanız... Faydası dudak uçuklatıyor! Ramazan ayında sıklıkla tükettiğimiz hurmanın üzerine biraz limon sıkmayı denediniz mi? Faydaları saymakla bitmeyen limon ve hurmayı bir arada tüketirseniz, ihtiyacınız olan enerjiyi fazlasıyla geri kazanmış olacaksınız.

Hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Beyin sağlığını destekleyen hurma aynı zamanda cildi de iyileştiriyor.

Kolesterolü de dengeleyen hurma, kilo kaybına da yardımcı oluyor. Yaza hazırlanmak için kilo vermek isteyenlerin hurmayı diyet listelerine eklemesi yerinde olacaktır.

Hurma bakır, magnezyum, selenyum ve manganez kaynakları açısından zengindir. Bu vitamin ve mineraller ise kemiklerin sağlıklı gelişimi için önemlidir.

Sindirim sisteminin düzenli işlemesi karaciğer ve böbrek sağlığını da olumlu anlamda etkiliyor. Bu da hurma sayesinde mümkün olabiliyor.

Aynı şekilde limonun da faydaları da saymakla bitmiyor. Evdeki kötü enerjileri uzaklaştırmaya yarayan limon, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

Hurma ile birlikte limon tüketirseniz neler olur peki? Bir bakalım;

Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsaklarınızı desteklemiş olursunuz. Her gün hurma ve limon yerseniz, kolay kolay kabız olmazsınız.

Hurmanın içerisinde yer alan potasyum, kalsiyum ve magnezyum kemikleri güçlendiriyor. Limon ile karışınca ise kemik erimesine engel oluyor.

Vitamin ve antioksidan yönünden zengin olan hurma ile limon aynı zamanda enerjinizi de yükseltir ve daha zinde bir gün geçirmenizi sağlar.

Kalbi de koruyan bur karışım, B6 vitamini yönünden son derece zengindir. Yine hurma limonla birleştiği zaman stresten korunur ve yaşlanma hızının önüne geçersiniz.

Hurma uzun süre tok tutmanın yanı sıra kan şekerinin aniden yükselmesini önler.Aynı zamanda sindirimi düzenler ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Limon ise bunu hızlandırır.