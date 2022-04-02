İbn-i Sina formülü: Susuzluğu dindiren en etkili içecek...

Ramazan'da susuzluk çekmemek için tüketmeniz gerekenleri tıp alimi İbn-i Sina yüzyıllar önceden öğütlemiştir. İşte susuzluk hissini önleyen demirhindi şerbeti hakkında bilmeniz gerekenler...

Tıp alimi ve hekim İbn-i Sina, İslam dünyasının değer verdiği isimlerdendir.

İnsanlığa şifa olarak birçok öğüt bırakan İbn-i Sina, Ramazan ayında oruç tutarken susuzluk hissini önleyecek besinlerden de bahsetmiştir.

Yüzyıllar öncesinden dahi modern tıp dünyasına öncülük etmeyi başaran İbn-i Sina'nın susuzluk için tavsiye ettikleri araştırılıyor.

Vücudun uzun saatler sıvı almaması nedeniyle yorgunluk, halsizlik, tansiyon, şeker gibi sorunlar yaşamamak için öncesinde iyi bir beslenme listesi oluşturmak gerekiyor.

İşte İbn-i Sina'nın susuzluk için öğütlediği içecek...

SUSUZLUĞUN ÇARESİ: DEMİRHİNDİ ŞERBETİ

Serinletici ve besleyici özelliğe sahip olan demirhindi şerbeti, dışı baklagil içi ise hurmayı andıran demirhindi meyvesi ile yapılıyor.

C vitamini, E ve B, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve diyet lifi bakımından çok zengin olduğu için dünyada değerli meyveler arsında gösteriliyor

Oruç tutarken susuzluk çekenler için ferahlatıcı ve susuzluğu giderici demirhindi öneriliyor.

Tarçın, zencefil, zerdeçal, kakule, anason, rezene, muskat cevizi, karanfil gibi 40 şifalı baharat ile zenginleştirilerek lezzetlendirilen demirhindi şerbeti, enerji vermesinin yanı sıra bağışıklık sistemini de destekliyor.

Öte yandan mide ağrıları, mide ekşimesi, soğuk algınlığı, nezle, bağırsak parazitleri, ruhsal sıkıntılar, romatizma ve kas ağrılarına iyi geliyor.