İbn-i Sina reçeteledi! Çiğ soğan suyunu burundan çekin, şifasını görün... Doğal bir antibiyotik olan soğanı kaynatıp suyu ile burun temizliği yapmak, doktor randevularını iptal ettiriyor. Sağlığa muhteşem faydalarıyla dikkat çeken soğan suyunu burundan çekerseniz, bakın neler oluyor...

Tıp alimi ve hekim İbn-i Sina, yüzyıllar geçse de reçetelerine başvurulan isimlerden.

İnsanlığa şifa olarak birçok öğüt bırakan İbn-i Sina, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı hakkında bilgilere sahiptir.

Yüzyıllar öncesinden dahi modern tıp dünyasına öncülük etmeyi başaran İbn-i Sina'nın sinüzit ve benzeri rahatsızlıklar için tavsiyeleri günümüzde dahi uygulanıyor.

Özellikle alerji veya geniz akıntısı nedeniyle tıkanan burunlar, günlük hayatta oldukça rahatsız edici olabiliyor. Artık spreyler ve ilaçlar da fayda etmiyorsa, İbn-i Sina'dan yararlanmakta fayda var.

İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb kitabında soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Hele bir de soğan suyunu buruna çekmenin etkileri, inanılmaz...

Soğan suyunun buruna faydası

Güçlü antioksidan ve antibakteriyel özellikler içeren soğan suyu özellikle kış hastalıkları açısından adeta doğal bir antibiyotik etkisi taşıyor.

Burun spreyi niyetine kullanabileceğiniz soğan suyu, tıkanıklığın giderilmesini kısa sürede sağlayacaktır. Aynı zamanda alerjik reaksiyonları azaltacak ve sinüslerin açılmasını gerçekleştirecektir.