İbn-i Sina’dan altın değerinde tavsiye: Kavun kabuklarını yüzünüze sürerseniz...

Yaz meyveleri arasında yerini alan kavun, sadece nefis aromasıyla değil aynı zamanda sağlık açısından sunduğu faydalarla da sofralarımızı süslemeye devam ediyor.
İçeriğinde barındırdığı zengin vitamin ve minerallerle kavun, adeta bir sağlık deposu olarak kabul ediliyor.
Uzmanlara göre ise kavunun sadece içi değil, kabuğu da dikkatle tüketilmeli; zira kabuklar, içerdikleri sodyum, potasyum, demir ve magnezyum gibi elementlerle vücudun ihtiyaç duyduğu birçok minerali barındırıyor.
İbn-i Sina tavsiye etti!
Tıp tarihinde "Tıbbın Babası" olarak anılan İbn-i Sina, kavunun kabuklarının sağlık açısından taşıdığı potansiyeli yüzyıllar öncesinden fark etmiş bir isim.
İbn-i Sina, kavun kabuklarının sadece lezzetli bir meyvenin dışı olmanın ötesinde, cilt hastalıklarının tedavisinde inanılmaz etkilere sahip olduğunu vurguluyor. İşte kavun kabuklarının faydaları…
Kavun kabuklarının faydaları
İbn-i Sina, kavun kabuklarını işaret ederek önemli tavsiyelerde bulundu. Kavun kabuğunu yüzünüze sürerseniz;
- Cildi temizler, nemlendirir
- Sivilceleri iyileştirir
- Göz çevresi bakımı için etkilidir
- Cildi ölü hücrelerden arındırır