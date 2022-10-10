İbn-i Sina’nın mucizevi incir ve zeytinyağı karışımı! Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?

İbn-i Sina’nın mucizevi incir ve zeytinyağı karışımı! Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?

İbn-i Sina, bugüne dek hazırladığı reçetelerle her derde deva oluyor. Son olarak hazırladığı incir ve zeytinyağı karışımı merak konusu oldu. Faydaları nelerdir? Nasıl hazırlanır? İşte detaylar…

Tıp bilim dünyasında ismini duyuran İbn-i Sina, pek çok sağlık sorunlarına doğal yöntemlerle tedavi geliştirmiştir.

İbn-i Sina, hastalıkların önlenmesinde en büyük etkenin vücudun güçlenmesi ve bağışıklığın artırılması gerektiğini söylemiştir.

Şimdiye kadar hazırladığı mucizevi karışımlarla hemen hemen her hastalığa doğal ilaçlar yapmıştır. Deneyenler kısa sürede etkisini görüyor.

İbn-i Sina’nın hazırladığı en ilgi çeken karışımı ise kuru incir ve zeytinyağı karışımı olmuştur. Bunu duyan vatandaşlar ise bu karışımın tarifini ve faydalarını araştırmaya başladı.

Günümüzdeki hastalıklara karşı araştırmalar yapan bilim insanları da İbn-i Sina’nın bu karışımlarını öneriyor. İşte mucizevi incir ve zeytinyağı karışımı…

İbn-i Sina’nın mucizevi karışımının tarifi

Malzemeler: 250 gram kuru incir, 1 litre zeytinyağı

İncirleri iyice yıkayın. Daha sonra küp küp kesin. Kestiklerinizi bir kavanozun içerisine koyup zeytin yağını üzerine dökün. Kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin. Beş gün sonra sabah, akşam olacak şekilde iki kere tüketebilirsin.

Zetinyağı ve incir karışımının faydaları nelerdir?

- Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

- Astım ve solunum hastalıklarının kompilikasyonlarını azaltır.

- Sonbaharın etkili meyvelerinden biri olan incir, bağırsakları hareketlendirerek kabızlık riskini azaltır. Ayrıca vücuttaki yağ yakma oranını hızlandırır. Mide sağlığını da destekleyerek reflü ve ülser gibi hastalıklara yakalanmayı azaltır.

- Hem incir hem zeytin güçlü antioksidanlar olduklarında bu karışım vücudu temizlemede etkili olur.

- Kemik ve kas yapılarını güçlendirerek ileri yaşlarda görülme ihtimali olan hastalıkların riskini azaltır.

- Yapılan araştırmalarda bu karışımın en çok kadınlarda görülen meme kanserini önlediği gözlemlenmiştir.

- Kanın dengesini koruyarak kalp sağlığını da olumlu yönde destekler.

- Karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltarak cilt sağlığını da korur.