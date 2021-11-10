İbn-i Sina'nın övdüğü kaktüs meyvesi nedir, nasıl tüketilir? İlginç 9 faydası

Adından dolayı özellikle gelinlerin dikkatini çeken bir kaktüs bitkisi olan kaynanadili, mucizevi faydalarıyla adeta sağlık deposu. Peki kaynanadili nedir, faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir?

"Kaynanadili" adını duyanların kayıtsız kalamadığı bu bitki, hem görünüşü hem de faydaları ile ön plana çıkıyor.

Halk arasında dikenli incir olarak da bilinen kaynanadili, meyvesi sindirim sisteminden strese kadar vücuda sayısız yarar sağlayan bir kaktüs çiçeğidir.

Bu kaktüs çeşidi hem çiçek açabilir hem de meyve verebilme özelliği nedeniyle insanlar tarafından merak edilen çiçek türlerinden bir tanesidir.

Kaktüs meyvesi, yıllar yıllar önce İbni Sina’nın bütün meyvelerden daha besleyici olduğunu söylediği bilinir.

Peki kaynanadili nedir? Kaynanadili faydaları nelerdir? Kaktüs meyvesi (incir dikeni) nasıl yenir? İşte tüm detaylar...

KAYNANADİLİ NEDİR

Halk arasında "kaynana dili" ve incirin yabani türü olarak bilinen meyve, sadece yaz mevsiminde olgunlaşan kaktüslerden toplanıyor.

Bitkisi, 10 santimetreyi bulabilen sert dikenlerle kaplı olduğu için hasadı özel çaba gerektiren incir, dikenlerin rüzgardan uçarak çiftçilere zarar vermemesi için sabahın erken saatlerinde dallarından alınıyor.

Dikenli incir, hintinciri ya da frenkinciri olarak da bilinir. Dikenli incir, Hint inciri, Frenk inciri, Mısır inciri, babutsa, kilis inciri, pabuçinciri, kaynanadili, Kürek yemişi gibi farklı yöresel isimlerle anılan “dikenli incir” yüzyıllardan beri birçok ilacın hammaddesi olarak kullanılmıştır.

KAKTÜS MEYVESİ NASIL YENİR?

Kaktüs meyvesini yemeden önce kabuklarının dikkatlice soyulması gerekir. Kaktüs meyvesini, çıplak elle tutmak yerine elinize eldiven takın ve meyveyi elinize alın. Meyvenin dışındaki dikenleri, ocakta yakın. Ardından eldivenleri çıkartmadan meyveleri kesme tahtasına alın. Baş ve ucundaki kısımdan kesin. Bıçakla meyvenin ortasına kesik atın. Meyveyi kaşık veya çatal yardımıyla yanlara doğru. Kaktüs meyvesinin dışındaki kalın kabuğu dikkatli bir şekilde soyun. Daha sonra dilimleyerek tüketebilirsiniz.

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Kaktüs meyvesinin günlük tüketimi 2 adedi geçmemelidir. Fazla tüketilmesi halinde mide bulantısı, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi gibi etkiler görülebilir. Bu meyve fazla tüketildiğinde bağırsakları tıkayabilir. Bu yüzden ölçülü tüketmek son derece önemlidir.

KAKTÜS MEYVESİNİN İLGİNÇ 9 FAYDASI

İçindeki yüksek oranda C vitamini sayesinde vücut direncini artırıyor, vücudumuzu hastalıklardan koruyor.

Grip, soğuk algınlığı ya da nezle gibi hastalıklardan korumakla kalmıyor, hasta olunduğunda iyileşme süresinin kısalmasına da yardımcı oluyor.

Sağladığı zindelik sayesinde enerji veriyor, depresyon, stres gibi sorunlardan uzak kalmanıza destek oluyor.

Bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlık gibi sorunların üstesinden gelmede önemli bir rol oynuyor. Yemeklerden sonra oluşan hazımsızlık gibi mide rahatsızlıklarının önüne geçiyor.

İçindeki hatırı sayılır oranda potasyum sayesinde kalp ve damar hastalıklarından korunmanıza destek oluyor.

Uzun süreli ve düzenli tüketildiğinde cilt sağlığına fayda sağlıyor. Işıl ışıl bir cilde sahip olmanıza destek oluyor. Aynı zamanda yaşlanma nedeniyle oluşabilecek kırışıkların da oluşumunu yavaşlatıyor.

Kolesterolün dengelenmesine destek oluyor.

Meyvenin yaprakları kaynatıldığında ortaya çıkan hafif jelimsi sıvı, doğal bir cilt bakım ürünü olarak kullanılabiliyor.

Besin lifleri sayesinde midede daha uzun süre tokluk hissi sağlıyor.