İbn-i Sina'nın "Ramazan" reçetesi ortaya çıktı! Ne susuzluk kalacak ne de açlık: 850 yıllık mucize... Ramazan ayını karşılamamıza artık saatler kaldı. Ramazan'ı rahat geçirmek isteyenler ise alternatif seçeneklere başvuruyor. Bu noktada İbn-i Sina'nın oruç reçetesi, herkes için faydalı ve aydınlatıcı olabilir.

11 sultanı Ramazan'ı karşılamaya artık saatler kaldı.

Ramazan'ı karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, hazırlıklarını da tamamladı.

İslam alemi için oldukça önemli olan Ramazan ayında kalabalık sofralar aile bağlarını pekiştirmeye yarayacak.

Tok açın halinden anlarken, yardıma ihtiyacı olanlara ise bolca yardım yapılacak.

Ramazan ayında aç ve susuzluğa dayanamayanlar ise bu konudaki önerileri de merak ediyor.

Aç ve susuzluk için yıllar önce yaptığı çalışmalarla bilinen İbn-i Sina'dan bir öneri geldi.

İbn-i Sina'nın oruç reçetesi, Ramazan ayında tok tutacak ve susuzluk hissini de ortadan kaldıracaktır.

İşte İbn-i Sina'nın Ramazan reçetesi

İbn-i Sina ilk olarak demirhindi şerbetini öneriyor. Serinletici ve besleyici özelliğe sahip olan demirhindi şerbeti, oruç tutarken susuzluk çekenler için öneriliyor.

Kan şekerini de dengeleyen bu şerbet, enerji veriyor. Açlık ve susuzluk nedeniyle kaybettiğiniz enerjinizi, iftarda yeniden bulabilirsiniz.

Ayrıca demirhindi şerbeti kabızlığa da iyi geliyor. Bunun dışında da kolesterol, bronşit ve kalp hastalığı risklerini azaltıyor.

Öte yandan mide ağrıları, mide ekşimesi, soğuk algınlığı, nezle, bağırsak parazitleri, ruhsal sıkıntılar, romatizma ve kas ağrılarına iyi geliyor.

C vitamini, E ve B, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez ve diyet lifi bakımından çok zengin olduğu için dünyada değerli meyveler arsında gösteriliyor

İbn-i Sina'nın susuzluk için önerdiği 3 besin

Demirhindi

Kayısı kompostosu

Armut

Armutun faydaları

Kanseri önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalp saplığına iyi gelir.

Kan akışını dengeler.

Sindirim sistemini düzenler.

Yüksek tansiyonu engeller.

Kemikleri güçlendirir.