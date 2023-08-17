İbrahim Saraçoğlu’nun bir numaralı besini... Duyanlar çok şaşırdı! Vitamin deposuymuş Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yaptığı açıklamada, favori besininin ısırgan otu olduğunu duyurdu. Vitamin ve mineral kaynağı olan ısırgan otu hakkında konuşan Saraçoğlu, "Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan" dedi.

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Geleneksel tıp ve alternatif tıp alanlarında çeşitli faydaları olduğuna inanılan ısırgan otu, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önem verdiği bitkiler arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programında konuşan ve ısırgan otu hakkında açıklama yapan ünlü doktor, yeteri kadar değer görmediğini söyledi.

"Yanıma alacağım bir numaralı besin"

İbrahim Saraçoğlu yaptığı açıklamada, "Isırgan layık olduğu yere getirilemedi. Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek.

Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan. İşin aslını bilmeyen insanlar karaciğeri yorar diyorlar. Külliyen yanlış, yalan.

Portakalın c vitamini var, ısırganda portakaldan 7 kat fazla c vitamini var. Soya fasulyesi protein bombası derler ısırgan daha üstün.

Taze ısırganda yüzde 9 civarında protein bulunurken kurutulmuşunda yüzde 40 protein var. Isırganın böreği, çorbası yapılıyor. Bugün Fransa'da ısırgan yemekleri yapan özel restoranlar var." dedi.

Saraçoğlu açıklamasında "Sodyum gulutemat katkı maddesi gıdalara sarı rengi verir. Bu madde ürtikeri tetikleyebiliyor. Bu ürtikerin en mükemmel çözümü ısırgan çayı içmektir." sözlerine de yer verdi.

Isırgan otunun faydaları

Isırgan otu, A, C, K ve B grubu vitaminleri gibi çeşitli vitaminler ile demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineralleri içerir.

Ayrıca, antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşarak vücut sağlığını korumaya yardımcı olur.

Bazı araştırmalar, isırgan otunun vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabileceğini de ortaya koymuştur.

Isırgan otu, idrar söktürücü özellikleri ile de bilinir. Bu nedenle, böbrek sağlığını desteklemeye ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur.

Isırgan otu bazı cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olabilecek antiseptik ve anti-inflamatuar özelliklere sahip. Ancak, cilt üzerine kullanmadan önce dikkatli olunmalı.

Isırgan otu bazı saç sorunlarına karşı kullanılır. Saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur ve saç köklerini güçlendirir.