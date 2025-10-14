İbrahim Yumaklı: Kahverengi kokarcaya karşı 1 milyondan fazla hanede ilaçlama yaptık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kahverengi kokarca zararlısına karşı yapılan mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, 1 milyondan fazla hanede ilaçlama yapıldığını belirtti.

"83 BİN FEROMON TUZAK KURDUK"

Yumaklı, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Bazı bölgelerimizde tarımsal üretime zarar veren, havaların soğumasıyla kışlak alanlara yönelen kahverengi kokarcaya karşı, etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele veriyoruz. 631 noktada, bin 231 personelimizle 1 milyondan fazla hanede ilaçlama gerçekleştirdik. 72 bin üretici ve vatandaşımıza eğitim verdik. Kokarcayı etkisiz hale getirmek için 83 bin feromon tuzak kurduk.

"1 MİLYON 156 BİN SAMURAY ARISI SALIMI YAPTIK"