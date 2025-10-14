İbrahim Yumaklı: Kahverengi kokarcaya karşı 1 milyondan fazla hanede ilaçlama yaptık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kahverengi kokarca zararlısına karşı yapılan mücadeleye ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, 1 milyondan fazla hanede ilaçlama yapıldığını belirtti.
"83 BİN FEROMON TUZAK KURDUK"
Yumaklı, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:
Bazı bölgelerimizde tarımsal üretime zarar veren, havaların soğumasıyla kışlak alanlara yönelen kahverengi kokarcaya karşı, etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele veriyoruz. 631 noktada, bin 231 personelimizle 1 milyondan fazla hanede ilaçlama gerçekleştirdik. 72 bin üretici ve vatandaşımıza eğitim verdik. Kokarcayı etkisiz hale getirmek için 83 bin feromon tuzak kurduk.
"1 MİLYON 156 BİN SAMURAY ARISI SALIMI YAPTIK"
Zararlıya karşı 1 milyon 156 bin doğal düşman samuray arısı salımı yaptık. Meskun mahaller ve sosyal alanlarda; Sağlık Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ve iş birliğiyle bu mücadeleyi sonuna dek sürdürmeye kararlıyız. Doğayı koruyarak, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.