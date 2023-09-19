İçen doktor yüzü görmüyor! Siyah havuç suyunun faydaları şaşırtıyor Siyah veya mor olarak bilinen şalgamın hammadesi olan havuç, vücudu adeta çelik zırh gibi koruyor.

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Daucus carota subspecies sativus, yani siyah havuç, son zamanlarından en popüler tarım ürünleri arasında yer alıyor.

Ülkemizin göbeği Konya Ereğli’den yetiştirilen bir sebze olan siyah havuç, dünyaya ihraç ediliyor.

Alışkın olduğumuz turuncu havuçtan kat ve kat sağlıklı olan siyah havuç, mor havuç olarak da biliniyor.

Siyah havuç, geleneksel portakal havuçlar gibi A vitamini, C vitamini, lif ve potasyum gibi temel besin maddeleri açısından zengindir.

Ayrıca antosiyaninler adı verilen pigmentler açısından da zengin olduğu için siyah renkli havuçlara bu rengi verir.

Siyah havuçlar, renkleri dışında, beklenmedik bir tatlılık ve hafif baharatlı aromaları sayesinde turuncu havuçlardan ayrılırlar.

Siyah havuç, şalgam suyu yapımı ile son 5-6 yıldır ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde gıda ve kozmetik sanayinde en verimli doğal gıda boyası olarak kullanılıyor.

100 gram siyah havuçta bulunan bazı vitamin değerlerini de şöyle sıralayabiliriz;

● K vitamini 13.2 mg

● C vitamini (5.9 mg)

● B6 ​​vitamini (0.138 mg)

Siyah havuç suyunun faydaları

Siyah havuç suyu, vücudu serbest radikallerin zararlarına karşı koruyarak hücresel hasarı azaltabilir.

Siyah havuç suyu, içerdiği C vitamini ve diğer besin maddeleri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyebilir.

Siyah havuç suyu, beta-karoten içerir. Bu madde, vücut tarafından A vitamini olarak kullanılır ve göz sağlığını destekler.

Ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltabilir, cildi parlatabilir ve cilt dokusunu düzeltebilir.

Tokluk hissini artırabilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Siyah havuç suyu içerdiği potasyum minerali ile kan basıncını düşürebilir.

Lif içeriği sayesinde siyah havuç suyu sindirim sistemini düzeltebilir, kabızlık sorunlarını hafifletebilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir.

Siyah havuç suyu, vücuda zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olan detoksifikasyon süreçlerini destekleyebilir.