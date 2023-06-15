İçtikçe menisküs yırtığını dikiyor! Suda bekletmeniz yeterli... Diz problemleri başta olmak üzere eklem sorunlarını gidermeye yardımcı olan bamya tohumunu içen şifayı buluyor.

Günümüzde en yaygın diz problemlerinden biri de menisküs olarak biliniyor.

Menisküs yırtığı olan kişiler bacağı bükme ve doğrultma zorluğu çekerler. Aynı zamanda dizde sürekli ağrı, sıkışma veya kilitlenme eğilimi ve şişlik hissederler.

Genellikle ameliyatla sonuçlanan menisküs için şifayı alternatif tıpta arayanların sayısı da bir hayli fazla.

Alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan bamya tohumu, bu konuda öne çıkıyor.

Birçok vitamini barındıran bamya tohumu, özellikle diz ağrıları ve enfeksiyon rahatsızlıkları yaşayanlar tarafından tercih ediliyor.

Bamya tohumu menisküs yırtığına iyi gelir mi? Diz için bamya tohumu nasıl kullanılır? Bamya tohumu günde kaç defa içilir? gibi sorular merak ediliyor.

Dizlere bamya tohumu

Bamya tohumu menisküs, eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenme gibi diz problemlerine şifaları ile faydalı olmaktadır.

Diz ağrısı yaşayan kişilerin bu tohumu suyun içinde bekleterek içmesi tavsiye edilmektedir.

Öğütülen bamya tohumları, su içerisine eklenerek bir süre bekletilir. Bekletilen su dinlendikten sonra gün içerisinde tüketilmelidir.

Bamya tohumunun kullanımında günlük önerilen miktar 10 adettir. 1-2 bardak suya ilave edilebilir.