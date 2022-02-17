İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen 9 doğal çay tarifi

Birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen ve kadınlarda daha çok görülen idrar yolu enfeksiyonuyla doğal tariflerle mücadele edebilmek mümkün. İşte rahatsız edici enfeksiyonlara karşı tarifler.

İnsan vücudunda bitkiler harikalar yaratır. Farklı kanser türleri gibi hastalıkların tedavisinden soğuk algınlığına kadar çeşitli tedavilere destek olurlar. Bitki bileşenleri idrar yolu enfeksiyonlarına karşı da başarılı bir şekilde savaşır.

İdrar yolu enfeksiyonu insan vücudu için çok stresli bir durumdur ve bu hastalığa yakalanmış herkes bunu bilir. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı bitki çaylarını tüketerek rahatsızlıkları yatıştırabilir ve idrar yollarını iyileştirebilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonu en sık mesane enfeksiyonu ile ilişkilidir. Bu, mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gereken ciddi bir durumdur, aksi takdirde böbrekleri etkileyebilir ve çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Böbrekler enfekte olduğunda, tedavisi idrar yolu enfeksiyonundan çok daha zor olan kalıcı bir hasar oluşabilir.

İdrar youl enfeksiyonunda idrar küçük miktarlarda üretilir ve genellikle bulanık, çok hoş olmayan bir koku ve hatta bazı durumlarda kanlıdır. idrar youl enfeksiyonları kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve enfeksiyonlar sık ​​tekrarlamalarla birlikte çok kalıcı olabilir.

Çoğu idrar yolu enfeksiyonu doğal olarak tedavi edilebilir ve tıbbi müdahale gerektirmez. Zamanında tepki vermek ve iyileşmenize yardımcı olacak şekilde beslenmeniz gerekir.

Enfeksiyonlara karşı etkili bitkilerden çay hazırlamak ve düzenli tüketmek de bu süreçte yararlı olabilir. Ancak enfeksiyondan şüpheleniyorsanız, en iyisi bir uzmana başvurmaktır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ NEDENLERİ

Genel olarak enfeksiyona vücuttan idrar yoluna ulaşmayı başaran bakteriler neden olur. Vücudun içinde çoğalırlar ve idrar yollarının çalışmasını bozarlar. Sonuç olarak, sık idrara çıkma ve çok az miktarda idrar atma ihtiyacı ortaya çııkar.

Sistit, enfeksiyonun en yaygın şeklidir ve mesanede bakterilerin varlığını ve olumsuz etkisini ifade eder. En sık görülen belirtiler idrar yaparken ağrı, artan idrara çıkma isteği, bulantı ve kusmadır.

Bakteriler idrar yolunun steril ortamına çeşitli yollarla girebilirler. Bu cinsel ilişki yoluyla, genetik olarak, aşırı antibiyotik kullanımıyla olabilir. Bağışıklık sistemindeki bir düşüş, vücudun bakterilerle yeterince savaşmasını engeller. Yeterince sıvı tüketmezseniz, bakteriler idrar yolunuzda daha hızlı hareket edecektir. Yeterince su ve çay tüketerek iyileşmenizi hızlandırabilirsiniz.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA KARŞI DOĞAL ÇAYLAR

İdrar yolu enfeksiyonlarında bitkiler en iyi çay şeklinde alınır. Böylece hem sıvı eksikliği telafi edilebilir hem de tamamen doğal olarak tedaviye destek olunabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi için çay türleri çoktur ve hangisini seçeceğiniz belirtilere bağlıdır.

Bitki çayları oldukça ekonomik ve kullanımı kolaydır. Ancak tükettikten sonra kendinizi daha iyi hissetmiyorsanız, uygun tedaviyi belirlemek için mutlaka bir uzmana danışın.

Kaynar suyun üzerine döküldüğünde veya içinde kaynatıldığında, rahatsızlığı gideren sağlıklı bitki türü vardır. Kullanılan bitkilere bağlı olarak çaylar hoş olmayan bir tada sahip olabilir, bu nedenle onlara dayanamıyorsanız, bal gibi tatlandırıcılar kullanmaktan çekinmeyin.

Hatmi Kökü Çayı

Hatmi, bakterilerin etkisini mükemmel bir şekilde kontrol eder ve enfeksiyonun diğer organlara yayılmasını önleyebilir. Mesaneyi detoks etmek ve hasarlı idrar yolunu iyileştirmek için kullanılır, bu da artan idrar üretimine yol açar.

Bakterilerin neden olduğu hasar görmüş organlar üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

2 yemek kaşığı hatmi kökü ve 200 ml sıcak su yeterli oalcaktır. 10 dakika bekletin ve sonra için. Sıcak veya soğuk içilebilir ve bir tatlı kaşığı bal ile tadı güzelleştirilebilir. Olumlu sonuçlar için günde 2-3 kez içilmesi önerilir.

Huş Ağacı Çayı

Huş ağacı yaprakları güçlü idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Böbrek iltihabına karşı mükemmeldir ve idrar atılımını hızlandırır. C ve E vitaminleri, kalsiyum ve tanen açısından zengindir. Kalp problemleriniz varsa tüketmeden önce doktorunuza danışın.

1 çay kaşığı kuru huş ağacı yaprağı ve 200 ml kaynar su yeterli olacaktır. Doğranmış kuru yaprakların üzerine sıcak su dökün. 10 dakika sonra süzün ve günde en fazla 4 bardak olmak üzere öğün aralarında günlük olarak için. Bir bardak çaydan sonra mutlaka bir bardak su için.

Papatya Çayı

Faydalı papatya, idrar yoluna saldıran bakterilerle başarılı bir şekilde savaşır. Başlıca rolü, sinir sistemini sakinleştirmek, gevşetmek ve vücutta enfeksiyonun etkilerini yatıştırmaktır.

1 çay kaşığı kuru papatya çiçeği ve 250 ml su yeterli olacaktır. Papatyayı kaynar suya koyun, kapağını örtün, 10 dakika bekletin ve süzerek için.

Maydanoz Çayı

Maydanoz detoks sürecinde mükemmeldir, aynı zamanda idrar yollarını enfekte eden ve böbreklerin ve mesanenin çalışmasını bozan bakterilerin yok edilmesinde de harikadır.

2 çay kaşığı taze maydanoz yaprağı ve 200 ml su yeterli olacaktır. Taze doğranmış maydanozu kaynar suya dökün. 10 dakika beklemeye bırakın. Sıcakken süzün ve her öğünden sonra için.

Kabak Çekirdeği Çayı

Bu çay idrar yolu enfeksiyonlarına karşı mücadelede olağanüstüdür. Böbrek taşı gibi böbrek hastalıkları için de önerilir. Çay özellikle Escherichia coli bakterisini yok etmede etkilidir.

15 adet kuru kabak çekirdeği ve 1 litre soğuk su yeterli olacaktır. Kaynayana kadar pişirin ve her sabah aç karnına için.

4'lü Karışık Çay

Bu karışım çok etkilidir ve tüm bu bitkiler birlikte belirli bir yarara sahip bir içecek oluşturur.

1 kaşık dulavrat otu kökü, 1 kaşık karahindiba kökü, 1 kaşık şerbetçiotu, 1 kaşık ısırgan yaprağı ve 7 su bardağı su yeterli olacaktır. 4 bardak suya doğranmış dulavrat otu ve karahindiba köklerini ekleyin. Suyu kaynatın, ardından altını ksıın ve 30 dakika daha pişirin. Pişirme sırasında kalan üç bardak suyu ekleyin. Daha sonra kalan malzemeleri belirtilen miktarlarda ekleyin. 10-15 dakika bekletin. Bu çay soğutulmuş olarak içilir ve tadı acı ve güçlüdür, bu nedenle çok az balla tatlandırabilirsiniz.

Kızılcık Çayı

İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı mücadelede genellikle kızılcık suyu önerilir, ancak çay çok daha iyi bir çözümdür. Kızılcık, C vitamini açısından zengindir ve enfeksiyonlara karşı bir önleme olarak iyi çalışır. Bakterilerin mesane duvarlarına yapışmasını engeller ve enfeksiyonun yayılmasını durdurur.

Hızlı sonuçlar için günde 2 veya 3 kez içebilirsiniz.

Mısır Püskülü Çayı

Mısır püskülü genel olarak idrar yollarıyla ilgili sağlık sorunlarını hafifletme veya tamamen ortadan kaldırma aracı olarak bilinir. Çok miktarda yararlı antioksidan, ve enfeksiyon nedenlerini etkili bir şekilde yok eden elementler içerir. İltihap önleyici etkiye sahiptir ve enfeksiyonun neden olduğu şişliği azaltır. Ağrılı idrara çıkma gibi belirtileri hafifletebilir. İdrar akışını artırır ve böylece bakterilerin etkisini azaltır.

1 kaşık kuru mısır püskülü ve 200 ml su yeterli olacaktır. Mısır püskülünü suda üç dakika kaynatın ve soğumaya bırakın. İçmeden önce iplikleri süzün. Tüketim için önerilen miktarlar günde 1 ila 3 bardaktır.

Ahududu ve Karahindiba Çayı

Ahududu, epitel dokularının iltihaplanmasını güçlendiren tanen adı verilen bir bileşik içerir. Ayrıca toksinlerden başarıyla temizler ve idrar yollarındaki bakterileri yok eder. Karahindiba ise böbreklerin ve mesanenin düzgün çalışmasını sağlar. Bu bitkilerin birleşimi, enfeksiyona neden olan bakterileri ortadan kaldırmak için mükemmel bir şekilde çalışır.

1 yemek kaşığı kurutulmuş ahududu, 1 çay kaşığı karahindiba kökü ve 200 ml su yeterli olacaktır. Karışımı bir bardağa dökün. Üzerine sıcak su dökün ve 10 dakika bekletin. Süzün ve ılık olarak içirin. Günde 2 kez tüketilmesi önerilir.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.