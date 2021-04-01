İğde nedir, faydaları nelerdir? İğde yaprağı nasıl kullanılır?

Çekirdekli ve küçük bir meyve olan iğde, bazı hastalıklara karşı adeta bir ilaç vazifesi görmektedir. Sadece meyvesi değil iğdenin yaprakları da oldukça faydalıdır. Peki, iğdenin faydaları nelerdir?

Türkiye'de genellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen iğde, diğer bitkilerden farklı olarak azotu köklerinde depolamaktadır. Bu özelliği sayesinde yetiştiği toprağın verimli olup olmamasının pek bir önemi kalmaz ve çoğu ortamda kolaylıkla yetişebilmektedir.

Yaz ve kış aylarında yeşil kalabilen yapraklara sahip olan iğde ağacı, çok sıcak havalara karşı da oldukça dayanıklı bir bitkidir. Neredeyse bir zeytin büyüklüğünde olan iğde meyvesi, genellikle kahverengi renktedir.

Peki, İğdenin faydaları nelerdir? İğde yaprağı nasıl kullanılır? İşte iğde hakkında bilmeniz gerekenler..

İĞDENİN FAYDALARI NELERDİR?

Her meyvede olduğu gibi şeker içeren iğdenin 100 gramında yaklaşık 3 gram lif bulunmaktadır. Bu nedenle hazımsızlık sorunlarına iyi gelmektedir. Vücut için gerekli minerallerden olan sodyum, fosfor, potasyum içermektedir. Protein içeren nadir meyvelerden olan iğde, bol miktarda A ve C vitaminleri içermektedir.

Özellikle uzak doğuda cilt problemlerine karşı sıklıkla kullanılan iğde, güneş yanıkları, yara izleri, deri hastalıkları gibi sorunlarda iyileştirici bir etkiye sahiptir.

İğdenin bilinen faydaları şu şekilde sayılabilir:

Böbrek rahatsızlıklarına karşı iyileştirici etkileri bulunmaktadır. Özellikle böbrek taşı ve kumu gibi bir rahatsızlığınız varsa iğde meyvesi tüketmenin yanı sıra çekirdekleriyle beraber kaynatarak çayını da yapabilirsiniz.

Yüksek miktarda omega 7 yağı içeren iğde, bu özelliği sayesinde vücudunuzdaki hücrelerin yenilenmesini sağlar ve yaşlanma karşıtı olarak da bilinen kolajen miktarınızı arttırır.

İğde, yağlı ve bol karbonhidratlı yiyecekler tükettikten sonra hissedilen şişkinlik, hazımsızlık hissi gibi sorunlara iyi gelir.

Kronik öksürük, bronşit, alerjik öksürük gibi sorunlarda tavsiye edilir. iğdenin yaprağını ve meyvesini birlikte kaynatarak hazırladığınız çayı günde 1 kere tüketerek öksürüğünüzü azaltmanız mümkündür.

Kalp ve damar sağlığını koruyucu bir etkiye sahiptir.

Karaciğerin toksin maddelerden arınmasını sağlar.

Kötü kolesterol seviyesinin azalmasını sağlayarak damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıkların önüne geçer.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Nezle, grip gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

Bağırsak sorunlarına karşı oldukça etkilidir.

Vücudun aşırı su kaybına sebebiyet veren ishal gibi rahatsızlıklarda tavsiye edilir.

Cilt ve deri problemlerine karşı da iyileştirici bir etkisi vardır. Özellikle mevsim geçişlerinde ve stresli dönemlerde görülen egzamayı giderir.

Yapılan çalışmalar, iğdenin yağ yakımını kolaylaştırıcı etkileri olduğunu göstermektedir.

İĞDE NASIL TÜKETİLİR?

En yaygın tüketim şekli, dalından toplanan meyvenin taze olarak tüketilmesidir. Aynı zamanda iğdenin çiçekleri suda haşlanarak çayı yapılabilir. İğde ağacının çiçeklerinin kokusunun da şifalı olduğu, hatta zihni açtığı söylenmektedir.

İğde yaprağı çayı hazırlanışı: Kaynar suya bir kaç adet iğde yaprağı atılır ve daha sonra demlenmeye bırakılır. Ilıdıktan sonra suyu süzülerek genellikle aç karnına içilebilmektedir. Tüketimi konusunda uzman görüşü alınmalıdır.