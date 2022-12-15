Petrol
82
-0.85%
Euro
19.8553
-0.22%
Dolar
18.6453
0.12%
Altın
1.065
-1.53%
Borsa
5189
2.41%
Bitcoin
329.558
-3.55%
BTXN Coin
5.20
-1.88%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    İki sarının mucizesi: Ayvaya limon sıkıp yerseniz...

    Mevsim meyvelerinden ayva, tezgahları süslüyor. Ayva nasıl yenir diye merak edenler ise, limonla karşılaşıyor. İşte limonlu ayvanın sağlığa faydaları bakın nelermiş...
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İki sarının mucizesi: Ayvaya limon sıkıp yerseniz...

    C vitamini kaynağı olan ayva, kış mevsiminin en güzel meyvelerindendir.

    Tek bir ayva, sağlıklı ve işleyen bir bağışıklık sistemi için gerekli bir vitamin olan C vitamininin günlük değerinin yüzde 15'ini sağlar.

    Aynı şekilde yeterli miktarda alındığında bağırsak florasında yaşayan sağlıklı bakterileri destekleyen lif için günlük tavsiyenin yüzde 8'ini sağlar.

    Ayvada iyi miktarda bulunan potasyum, meyveye idrar söktürücü özellikler verir, bu nedenle tansiyonu düzenlemek için faydalıdır.

    Peki ayvayı nasıl yemelisiniz? İşte limon sıkıp yemenin şaşırtan faydaları...

    İki sarının mucizesi: Ayvaya limon sıkıp yerseniz... #1

    Ayvaya limon sıkarsanız;

    Ayva yenirken boğaza takılır kalır ve yiyen insanın yemesi zor olduğu gibi yutkunurken boğaza takılır kalır.

    Ayvayı en rahat şekilde yemenin kolay yolu, ayvayı dilimlere ayırıp üzerine bolca limon dökmektir.

    Ayvaya limon döküp yemek kış aylarındaki hastalıklara karşı bağışıklık kazanmanızı ve boğazlarınızın yumuşamasını sağlar.


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Depay'ı isteyen tek takım Galatasaray
    Futbol

    Depay'ı isteyen tek takım Galatasaray

    Ferdi Kadıoğlu evleniyor
    Futbol

    Ferdi Kadıoğlu evleniyor

    Görüş Bildir