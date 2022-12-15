İki sarının mucizesi: Ayvaya limon sıkıp yerseniz...

Mevsim meyvelerinden ayva, tezgahları süslüyor. Ayva nasıl yenir diye merak edenler ise, limonla karşılaşıyor. İşte limonlu ayvanın sağlığa faydaları bakın nelermiş...

C vitamini kaynağı olan ayva, kış mevsiminin en güzel meyvelerindendir.

Tek bir ayva, sağlıklı ve işleyen bir bağışıklık sistemi için gerekli bir vitamin olan C vitamininin günlük değerinin yüzde 15'ini sağlar.

Aynı şekilde yeterli miktarda alındığında bağırsak florasında yaşayan sağlıklı bakterileri destekleyen lif için günlük tavsiyenin yüzde 8'ini sağlar.

Ayvada iyi miktarda bulunan potasyum, meyveye idrar söktürücü özellikler verir, bu nedenle tansiyonu düzenlemek için faydalıdır.

Peki ayvayı nasıl yemelisiniz? İşte limon sıkıp yemenin şaşırtan faydaları...

Ayvaya limon sıkarsanız;

Ayva yenirken boğaza takılır kalır ve yiyen insanın yemesi zor olduğu gibi yutkunurken boğaza takılır kalır.

Ayvayı en rahat şekilde yemenin kolay yolu, ayvayı dilimlere ayırıp üzerine bolca limon dökmektir.

Ayvaya limon döküp yemek kış aylarındaki hastalıklara karşı bağışıklık kazanmanızı ve boğazlarınızın yumuşamasını sağlar.