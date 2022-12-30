İlaçları rafa kaldırır! Tahin yağının şaşırtıcı faydası...

Susamdan elde edilen tahinin üstüne çıkan yağ, bakın nelere iyi geliyor...

Hem lezzetli hem faydalı olan susam, kavurulup öğütüldüğünde tahin elde ediliyor.

E, C ve B vitaminleri, omega-3, omega-6, protein, potasyum, manganez, kalsiyum, demir, sodyum ve diyet lifi gibi faydalı yağ asitleri bakımından zengin olan tahin, enerji verici özelliğiyle biliniyor.

Özellikle pekmezle karıştırılıp yendiğinde tok tutma özelliğiyle öne çıkan tahin, helva olarak da tüketiliyor.

Tahin, bekletildiğinde üstünde bir yağ tabakası oluşuyor. Genellikle çalkalanıp karıştırılan tahin yağı inanılmaz bir faydasıyla dikkat çekiyor.

Yanık tedavisinde tahin etkisi

Tahinin üzerinde biriken yağ, içeriğindeki çinko sebebiyle cildin kendini yenilemesine destek olur. Yanık bölgenin üzerine süreceğiniz tahin ya da susam yağı, cildinizin daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar.

Tahin yağının içinde bulunan bakır mineralleri, ağrıların önemli ölçüde hafifletilmesini sağlar.