Şeker hastalığının kökünü kurutan 5 bitki

Şeker hastalığı ile mücadele edenlerin "kan seviyesini" dengede tutmasını sağlayacak doğal bitkileri ve faydalarını sıraladık...

Çağın hastalıkları arasında listenin başını çeken diyabet, halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı, tedavi süreci önemsenmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kan şekeri seviyesinin büyük önem taşıdığı diyabetliler, tedavi süreçleri boyunca iğne, ilaç, ameliyat gibi birçok durumla karşılaşıyor.

Tedavi edilmesi gereken şeker hastalığı, doktorun talimatlarına uyulduğunda sağlıklı bir yaşam sağlayabilir.

Öte yandan şeker hastalığına karşı bitkisel tedavi yöntemleri de ilgi görüyor. Alternatif tıptan faydalanmak isteyenler diyabete iyi gelen bitkilerden şifa bulabiliyor.

Kan şekeri seviyesinin dengede tutmaya yardımcı böylece şeker ataklarını önleyen birçok bitki, diyabet tedavisinde etkili olabiliyor.

Peki şekere iyi gelen bitkiler hangileri? İşte detaylar...

YEŞİL ÇAY

Bir meta-analize göre, yeşil çay tüketimi, açlık kan şekeri seviyelerinde azalma, HbA1c seviyelerinde azalma ve açlık insülin seviyelerinde azalma ile ilişkilidir. Bunların hepsi kan şekeri sağlığının ölçümleri ve dolayısıyla diyabetin göstergesidir.

ZERDEÇAL

Zerdeçalın aktif bileşeni 'kurkumin'dir ve kurkuminin, kan şekeri kontrolü de dahil olmak üzere baharatın faydalarının çoğundan sorumlu olduğuna inanılmaktadır.

TARÇIN

Şeker hastalarının en sık kullandığı bitkilerden biri tarçındır. Tarçın kan şekerini düzenleyen ve dengeleyen bir bitkidir. Çubuk tarçın ve baharat şeklinde tüketildiğinde adeta diyabet düşmanıdır. Tatlı yeme duygusunu erteleyen ve unutturan tarçın, çayın içinde şeker niyetine tercih edilebilir.

GİNSENG

Ginseng, dünyada en çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan bitkisel ürünlerden biridir. Geleneksel Doğu tıbbında enerjiyi artırmak, stresi azaltmak ve vücudu dengeye getirmek için binlerce yıldır kullanılmaktadır. Yakın zamanlarda ise kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olmak için bir terapi olarak incelenmiştir.

ÇÖREK OTU

Çörek otu ile zamansız yükselen kan şekerini kontrol altına alabilirsiniz. Kahvaltıda peynir üzerine bir tutam eklediğinizde hem kansere karşı koruyucu önlem alırsınız hem de şekerinizin yükselmesini engellersiniz.