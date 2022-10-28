İnce bir bel için mutfakta bulundurmanız gereken 10 yiyecek

İnce bir bel için mutfakta bulundurmanız gereken 10 yiyecek

Fazla kiloları kaybetmeye çalışırken vazgeçtiğiniz yiyeceklerden daha öneli olan şey ne yiyeceğinizdir. İşte zayıflama sürecinde mutlaka tüketmeniz gereken 10 yiyecek.

Kilo vermeye çalışıyorsanız, muhtemelen egzersiz yapıyor ve yediklerinize dikkat ediyorsunuzdur, ancak iyi sonuçlar ancak diyetinize daha fazla dikkat ederseniz gelecektir.

Öğünlerinizi ve karbonhidrat alımınızı azaltıp tatlıları hayatınızdan çıkarmış olabilirsiniz, ancak eğer ince bir bel istiyorsanız sadece yemediklerinize odaklanmayın, vücudunuza aldığınız besinlere de dikkat edin.

Düzenli egzersizle birlikte bel çevresindeki yağları eritmenize yardımcı olacak bazı yiyecekler vardır. Bu yiyecekler diğerlerinden daha fazla protein ve lif içerdikleri için zayıflama sürecinde oldukça etkilidir. Lif ve proteinler daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar ve sindirim sağlığını iyileştirir.

İşte ince bir bel istiyorsanız mutfağınızda her zaman ve menüde düzenli olarak bulundurmanız gereken yiyecekler.

Chia tohumları

Chia tohumları zengin bir protein kaynağıdır. Bunları öğünlerinize eklerseniz daha uzun süre tok hissedersiniz ve gün boyunca daha az yemek yersiniz.

Ayrıca size enerji verecek ve sindirimi hızlandıracak, şişkinlikten kurtaracak, böylece kendinizi hafif ve ince hissedecek ve beliniz hiç olmadığı kadar ince görünecektir.

Chia tohumlarını yulaf ezmesine karıştırın, smoothielere veya yoğurda ekleyin ve sağlıklı ve hafif bir yemeğin tadını çıkarın.

Acı biber

Acı biberde bulunan kapsaisin maddesi sindirime iyi gelir ve kilo vermeyi destekler.

Acı biber tüketerek metabolizmayı yüzde 25'e kadar hızlandırırsınız ve etkisi biberleri yedikten sonra 3 saate kadar sürer.

Ayrıca kapsaisin bağışıklığı güçlendirir ve soğuk kış günlerinde içinizi ısıtır. Ancak ölçülü tüketin.

Böğürtlen

Kanser önleyici etkisi olan ve serbest radikallerin etkisiyle hücrelerde oluşan hasarları onaran antioksidanlar açısından zengin olmasının yanı sıra böğürtlenler şeker ihtiyacınızı giderir, sindirimi uyarır ve lif açısından zengin olduğu için sizi uzun süre tok tutar.

Bunun yanında vitamin ve mineraller açısından da zengindir. Diyetinize ekleyin ve günlük olarak yiyin. Mevsimindeyken taze olarak, mevsimi olmadığında ise donmuş halde veya kuru olarak tüketebilirsiniz. Smoothie'lere, salatalara, yoğurt veya yulaf ezmesine ekleyin.

Ispanak

Yeşil yapraklı sebzeler, özellikle lahana ve ıspanak, belinizi küçültmek ve fazla kilolardan kurtulmak istiyorsanız harika yiyeceklerdir.

K vitamini ve demir açısından zengin olmalarına ek olarak, düşük kaloridirler ve çok fazla lif içerirler.

Yeşil yapraklı sebzeler vücuttaki iltihabı azaltır, şişkinliği bastırır ve sizi zayıflatır.

Mercimek

Mercimek , besin içeriği ile süper gıda grubuna aittir. Demir ve lif bakımından zengindir ve yağ oranı düşüktür.

Mercimek kilo vermeye çalışırken diyetinizde mükemmel bir seçimdir ve düzenli olarak tüketilmelidir. Kırmızı et için harika bir alternatiftir.

Mercimek salata, çorba, güveç, garnitür ve yemek yapmak için kullanılabilir.

Yumurta

Güne egzersizle başlayın ve ardından kendinizi lezzetli bir omlet veya haşlanmış yumurta ile ödüllendirin. Yumurtadaki yüksek protein içeriği metabolizmayı geliştirir, sizi uzun süre tok tutar ve mükemmel bir enerji kaynağıdır.

Kaliteli bir kahvaltının anahtarı ve sağlıklı bir diyetin temeli yumurtadır.

Yoğurt

Yoğurt mide-bağırsak sistemi üzerinde iyi bir etkiye sahiptir, bu da düz bir karın ve ince bir bel için şarttır. Tabii ki normal yoğurtlar tüketilmelidir, marketten alınan şekerli meyveli yoğurtlar önerilmez.

Meyveli yoğurt istiyorsanız, kendiniz yapın. Örneğin, ekstra lezzet için çilek ve badem parçaları ekleyin. Yoğurt bir probiyotiktir, bağırsaklarınızdaki iyi sindirim için önemli olan iyi bakterileri besler. Bu bakteriler aynı zamanda bağışıklık sistemi için de önemlidir.

Domates

İster meyve ister sebze olarak değerlendirin, en önemli şey domateslerin son derece besleyici ve sağlıklı olmasıdır.

C vitamini, K vitamini, potasyum, manganez ve bakır açısından zengindirler, güçlü bir antioksidan olan likopen içerirler, bol miktarda lif içerirler ve çok az kalori sağlarlar.

Tüm bunlar domatesleri fazla kiloları vermek ve ince bir bele sahip olmak isteyenler için mükemmel bir besin yapar.

Çam fıstığı

Çam fıstığı, lezzetli, yenilebilir çam tohumlarıdır. Kalori açısından zengindirler (100 gramı yaklaşık 670 kalori içerir), ancak mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağıdırlar ve bu konuda önemli olan şey iştahı bastırırlar çünkü doymamış yağ asidi pinolenik içerirler.

Bu da kolesistokinin hormonu salgılanmasını uyarır ve bu da sizi aç bırakmaz.

Kabak

Kabakların kalorisi oldukça düşüktür. 100 gram kabak yaklaşık 13 kalori sağlar. Düşük kalorilerine rağmen birçok farklı vitamin ve mineral içerir.

Potasyum açısından zengindir. Düşük sodyum içeriği onu mükemmel bir idrar söktürücü gıda yapar.

Diğer bir avantajı sindirilmek için kabak önemli bir enerji harcaması gerektirir. İstediğiniz sıklıkta çiğ, pişmiş olarak yenebilir.