İncir yaprağı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İncir yaprağı çayı tarifi!

Eski dönemlerde kutsal olarak kabul edilen incir yaprağı ve bu yapraklardan yapılan bitki çayı her derde devadır. Peki incir yaprağı faydaları nelerdir? Çayı nasıl yapılır? İşte detaylar...

İncir, Antik Yunan ve Romalılar döneminde cennetten gönderilen meyve olarak görülmesi nedeniyle kutsal bir meyve olarak kabul edilmiştir.

İncirin kutsal bir meyve olarak görülmesinin bir başka sebebi ise her yerinden yararlanılabilir bir meyve olmasıdır. İncir meyve olarak neredeyse her derde deva olur.

Ayrıca incirin yaprağının da çok fazla yararları vardır. Bazı dönemlerde incir yaprakları tıbbi alanlarda kullanılmıştır.

Çok eski dönemlerde akrep ve böcek ısırmalarında gelenek olarak incir yaprağı sütü kullanılırmış. İncir yaprağı sütü panzehir olarak da kullanılmıştır.

İncir ve yaprakları sonbahar mevsiminde ortaya çıkar. İncir yapraklarını toplamak için sonbahar mevsimini beklemek gerekir. Toplanan yapraklar kurutularak bitki çayı yapımında da kullanılabilir.

Eski dönemlerden günümüze kadar gelen incir yaprağının faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? İncir yaprağı çayı nasıl yapılır? İşte detaylar…

İncir yaprağı faydaları nelerdir?

Metabolizmayı canlandırır

İncir yaprağı enerji verir. Verdiği enerji sayesinde de metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede incir yaprağı ile sindirim sorunlarını da önleyebilirsiniz.

Cilt hastalıklarını iyileştirir

İncir yaprağını kaynatıp soğuttuktan sonra zona olan bölgeye uygularsanız, zonanın etkisinin hafiflediğini görebilirsiniz. Farklı cilt semptomlarına (kızarıklık, kaşıntı gibi) da iyi gelen incir yaprağını düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Kalp hastalıklarını önler

İncir yaprağı suyu veya çayı sayesinde kalp hastalıklarının önüne geçebilirsiniz. Bu yapraklarda bulunan maddeler sayesinde, kan akışını dengeler ve damar tıkanıklığı önleyebilirsiniz. Kalp hastalığına yakalanmamak için ihtiyaç duyulan omega yağ asitleri, incir yaprağında mevcuttur.

Bağırsakları çalıştırır

İçerdiği bolca lif sayesinde, bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Kabızlık için de çözüm olan incir yaprağı, kanı temizleyerek vücudun arınmasına yardımcı olur.

Kanserli hücrelerin oluşumunu önler

Bünyesinde barındırdığı vitaminler sayesinde kanserli hücreleri yok eden incir yaprağı, kemik ağrılarına, kas ve iskelet sistemi hastalıklarına bitkisel çözüm olabilir.

Doğal antibiyotik

İncir yaprağı doğal antibiyotik etkisi ile vücuttaki enfeksiyonları azaltır. İdrar yolu enfeksiyonu için tercih edilmesi gereken bitkisel çözümlerden biridir. ​

Solunumu rahatlatır

İncir yaprağı çayı, boğaz ağrısı gibi çeşitli üst solunum yolları enfeksiyonları için de bitkisel bir çözümdür.

Kan Şekerini Dengeler

Kan şekerini dengeleyici yönü ile dikkatleri üzerine çeken incir yaprağı, doğal insülin içermektedir. Hekim onayından sonra tüketilen incir yaprağı, diyabet hastalarının hayatını kolaylaştırabilir.

İncir yaprağı çayı nasıl yapılır?

İncir yaprağı çayı için gerekli malzemeler:

1 litre su

4 adet taze incir yaprağı ya da 1 yemek kaşığı kurutulmuş incir yaprağı

Çayın yapım aşaması:

Çayı taze yapraklardan yapacaksanız 4 adet incir yaprağı yeterlidir. Daha önceden kuruttuğunuz incir yapraklarını kullanacaksanız 1 yemek kaşığı ile yapabilirsiniz.

1 litre suyu kaynatın ve içine incir yapraklarını atın, 8 dakika kaynatın. 8 dakika sonra suyu ocaktan alarak ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Çayı süzdükten sonra günde iki fincan içebilirsiniz.