İncir yerken dikkat: Yemeden önce bir kez daha düşünün! Meğer içerisinde ölü arılar ve larvalar… Hemen hemen herkesin tadını çok sevdiği ve faydalarıyla bilinen incirin bir de bilmediğiniz bir yönü var. İçerisinde neler olduğunu duyunca incir yerken bir kere daha düşüneceksiniz.

Sofraların vazgeçilmezi, sevilerek yenilen incir, özellikle yaz mevsiminin sonuna doğru en çok tercih edilen meyvelerden bir tanesi.

Eşsiz lezzetiyle ön plana çıkan incirin nasıl oluştuğunu biliyor muydunuz? Bilinenin aksine incir aslında bir meyve değil, ters çevrilmiş bir çiçektir.

Bilindiği üzere incir ağaçlarının çiçekleri olmaz. Peki çiçeği olmayan bir ağaçtan nasıl meyve yetişiyor? Tabi ki gerçek tam olarak böyle değil.

İncirin aslında bir çiçeği var. Ancak bu çiçek ağaçta değil, incirin içerisinde bulunuyor. İncirin içerisindeki ağızda çatırdayan minik şeyler incirin çiçekleri oluyor.

Bu durum incir hakkında bilinmeyenlerden bir tanesiydi. Peki incirlerin nasıl oluştuğunu hiç duydunuz mu?

İncir arıları yardım ediyor!

İncirin oluşum sürecini okuyunca çok şaşıracaksınız. Dişi incir arısı bulunduğu incirden polenleri toplayarak süreci başlatır. Farklı bir incirin tabanında bulunan küçük delikten içeri girer. Diğer incirin içerisine giren incir arısı hem taşıdığı poleni hem de yumurtalarını bırakır.

Bu şekilde döllenme süreci tamamlanıyor. Sonrasında ise bırakılan yumurtalardan erkek ve dişi arılar çıkıyor, döngü bu şekilde devam ediyor. Yani incirin içerisinde larva bulunuyor. Peki incir arısı incirin içerisinden çıkamazsa ne olur?

Ölü arı da olabilir!

Dişi incir arısı, incirin içerisine girmeye çalışırken kanatlarını kaybeder. Bu yüzden incirin içerisinden çıkamaz ve görevini tamamladıktan sonra incirin içerisinde ölür.