İncirle birlikte yediğiniz şeye inanamayacaksınız! O çıtırtıların sebebi...

Yediğiniz her incirde en az 1 ölü arı saklı desek inanır mıydınız. Öyle ki, arılar olmadan incir yememiz mümkün olmazdı. İncir arıları, hemde canı pahasına, incir yiyebilmemizi sağlayan olan canlılar.

İçi kırmızı ve tatlı bir taze incir, hem faydaları hem de iştah açıcı görüntüsüyle damaklarınızı cezbedebilir. Ancak incirlerin nasıl oluştuğunu öğrendiğinizde şaşkınlığınızı saklamanız pek olası değil...

İçine baktığınızda minik spermleri andıran incir, aslında içeri doğru açan bir çiçek türü. Diğer meyve ağaçları gibi çiçek açarak büyümezler. Bu nedenle içeride polenleşmeye ihtiyaç duyarlar.

Çiçekleri armut şekilli bir kozanın içinde açar ve daha sonra olgunlaşıp yediğimiz meyvelere dönüşür.

Peki ama kapalı büyüyen incir nasıl kendi kendine polenlenebilir ki diye düşündüğünüz noktada öğrenecekleriniz hayret edilesi türden.

İNCİRLER VE ARILAR

İncirler, genetik malzemesini yayacak incir arısı olmadan türlerini devam ettiremezler. İncir arısı da incir olmadan yaşayamaz çünkü larvalarını buraya bırakır. Bu ilişkiye mutualizm adı verilir.

Dişi incir arısı, yumurtalarını bırakmak için erkek incire girer. Erkek incir, arının yumurtalarını ikame edecek bir şekle sahiptir.

Dişi arının kanatları ve anteni, incirin küçük aralığından içeri girerken kopar, bu yüzden arı içeri girince dışarı çıkamaz. Bundan sonra yaşam döngüsünü sürdürme görevi yavru arılardadır.

Erkek yavru arılar kanatsız doğarlar, çünkü yegâne görevleri dişilerle, yani teknik olarak kız kardeşleriyle çiftleşmek ve incirin dışına doğru bir tünel kazmaktır. Dişi yavru bu tünelden dışarı çıkarak poleni de beraberinde götürür.

Eğer incir arısı yanlışlıkla erkek incir yerine, yediğimiz dişi incirlerin içine girerse, içeride üremesi için gerekli koşullar bulunmaz. Ve geri dışarı da çıkamaz çünkü kanatları ve anteni kopmuştur. Bu yüzden arı ne yazık ki içeride ölür, ama bu gereklidir çünkü çok sevdiğimiz bu meyvenin polenleri bu şekilde dağıtılır.

Sonuç olarak tekniken inciri ısırdığınızda aslında incir arılarını veya diğer bir deyişle zamanında incir arısı olan bir şeyi de yiyorsunuz.