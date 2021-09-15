İnfaz koruma memuru olmayı engelleyen hastalıklar

İnfaz koruma memuru unvanlı kadro ve pozisyonlarda istihdam edileceklerin sağlık şartlarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte infaz koruma memuriyetini engelleyen hastalıklar...

İnfaz koruma memuru olmak isteyenleri ilgilendiren sağlık yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı.

Sağlık şartları yönetmeliği hem kadrolu hem de sözleşmeli infaz koruma memuru olmak isteyenleri kapsayacak, infaz koruma memuru bilinen adıyla gardiyan olmaya engel hastalıklar belirlendi.

Söz konusu yönetmeliğe göre ayrıca infaz ve koruma memurluğu öğrenciliğine girişte, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde de uygulanacak.

İnfaz koruma memuru olmak isteyen adaylar, hangi sağlık problemlerinin engel olacağına dair araştırmalara başladı. İşte o hastalıklar...

İNFAZ KORUMA MEMURU OLMAYA ENGEL HASTALIKLAR

Bu konuda yönetmelik ekinde gözden kas ve iskelet sistemine, ürolojiden kulak-burun-boğaza, toplam 12 branşta belirlemeler yapılmıştır.

Göğüs hastalıklarında astım, koah gibi rahatsızlığı olanlar;

Romatoloji hastalıklarında romatoid artrit, FMF, gut gibi rahatsızlığı olanlar;

Ruhsal hastalıklarda anksiyete, obsesif kompulsif rahatsızlığı olanlar infaz koruma memuru olamayacaktır.



