Influencer sofrasından eksik olmayan ‘Çarkıfelek’ meyvesinin 12 faydası

Ülkemizde yeni yeni popüler olan ve "passiflora" olarak da bilinen çarkıfelek meyvesi son günlerde sosyal medyada oldukça viral. Peki çarkıfelek meyvesi nedir, nasıl yenir, faydaları neler?

Çarkıfelek meyvesi son günlerde oldukça tercih edilen tropikal bir meyveler arasında yerini aldı.

Stres, anksiyete ve uykusuzluk gibi şikâyetlere karşı sakinleştirici bir bitkisel çözüm olarak tavsiye edilen çarkıfelek, görüntüsüyle de ilgi çekiyor.

Çiçeklerinde dolayı halk arasında çarkıfelek olarak adlandırılmaktadır. Bilimsel adı Passiflora incarnata olanı eczacılıkta kullanılmaktadır.

Peki passiflora nedir, ne işe yarar? İşte alternatif tıbbın bitkisel sakinleştiricisi çarkıfelek hakkında merak edilen bilgiler..

ÇARKIFELEK MEYVESİ NEDİR

Latince adı ‘’Passiflora incarnata’’ olan çarkıfelek çiçeği, fırıldak çiçeği olarak da bilinir. Asıl anavatanı Güney Amerika’dır.

Tropikal bir meyve olan çarkıfelek meyvesinin bir diğer adıyla passion fruit olarak bilinir.

İçerisinde harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı diğer maddeleri içerir.

TADI VE YENİLİŞİ

Kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilip ortadan ikiye kesip içi kaşık yardımıyla çıkarılır.

Kabuğundan ayırarak yenen meyvenin tohumları ve suyu yenilebilir. Meyve suyu olarak tüketilebilir.

Çarkıfelek meyvesinin jöleli kısmında bulunan çekirdekler ağızda çıtır bir tat bırakır. Tadı ise çok şekerli değil; biraz ekşidir.

ÇARKIFELEK MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?