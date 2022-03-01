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- Influencer sofrasından eksik olmayan ‘Çarkıfelek’ meyvesinin 12 faydası
Influencer sofrasından eksik olmayan ‘Çarkıfelek’ meyvesinin 12 faydası
- Haber Merkezi
- 01.03.2022 - 16:56
- Güncelleme : 01.03.2022 - 17:02
Çarkıfelek meyvesi son günlerde oldukça tercih edilen tropikal bir meyveler arasında yerini aldı.
Stres, anksiyete ve uykusuzluk gibi şikâyetlere karşı sakinleştirici bir bitkisel çözüm olarak tavsiye edilen çarkıfelek, görüntüsüyle de ilgi çekiyor.
Çiçeklerinde dolayı halk arasında çarkıfelek olarak adlandırılmaktadır. Bilimsel adı Passiflora incarnata olanı eczacılıkta kullanılmaktadır.
Peki passiflora nedir, ne işe yarar? İşte alternatif tıbbın bitkisel sakinleştiricisi çarkıfelek hakkında merak edilen bilgiler..
ÇARKIFELEK MEYVESİ NEDİR
Latince adı ‘’Passiflora incarnata’’ olan çarkıfelek çiçeği, fırıldak çiçeği olarak da bilinir. Asıl anavatanı Güney Amerika’dır.
Tropikal bir meyve olan çarkıfelek meyvesinin bir diğer adıyla passion fruit olarak bilinir.
İçerisinde harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı diğer maddeleri içerir.
TADI VE YENİLİŞİ
Kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilip ortadan ikiye kesip içi kaşık yardımıyla çıkarılır.
Kabuğundan ayırarak yenen meyvenin tohumları ve suyu yenilebilir. Meyve suyu olarak tüketilebilir.
Çarkıfelek meyvesinin jöleli kısmında bulunan çekirdekler ağızda çıtır bir tat bırakır. Tadı ise çok şekerli değil; biraz ekşidir.
ÇARKIFELEK MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
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Uykusuzluk olarak bilinen insomnia tedavisinde,
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Anksiyete veya gerginliğe bağlı sindirim sistemi problemlerinin giderilmesinde,
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Genel anksiyete bozukluğunda,
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Nevralji ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmak amacı ile,
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Vücuttaki kasılmalar ve krampları önlemek için,
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Histeri gibi psikolojik durumların ön tedavisinde,
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Spazmodik astım belirtilerinin tedavisine yardımcı destek olarak,
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Menopozda görülen semptomların giderilmesinde,
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Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna destek olmak için,
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Gerginlik ve tedirginlik durumlarını yatıştırmak için,
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Kalp çarpıntılarını ve kalpteki ritm bozukluklarını rahatlatmak için,
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Yüksek kan basıncını dengelemeye yardımcı olarak kullanılır.