Influenza gribi nedir? Son dönemde artış göstermişti! Influenza A virüsü belirtileri neler?

Son dönemde adı sıkça konuşulan influenza virüsü ülkemizde de görülmeye başladı. Pek çok kişinin influenza virüsüne yakalandığının haberleri gelmesiyle birlikte influanze virüsün adı da duyulmaya başladı. Peki influenza gribi nedir?

Influenza gribi nedir?

Adının duyulmasından ardından Influenza'nın belirtileri ve ne olduğu da merak ediliyor. Bir tür grip çeşidi olan influenza virüsünün başlıca belirtileri; boğaz, burun, halsizlik olmaktadır ve zaman zaman akciğerleri etkileyerek hafif ya da ağır seyirler göstermektedir.

Özellikle son dönemde yaygınlaşan virüs vakalarının çoğunun birbirine karıştığına değinen Fahrettin Koca, "Corona virüsü ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette Influenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte." şeklinde konuştu. Koca ayrıca virüs taramalarını tek bir kitle birleştireleceğinin haberini verdi.

Influenza virüsünün belirtileri hakkında konuşan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Ömer Karakoç ise, "İnfluenza virüsü ateş, burun akıntısı, kırgınlık, baş ağrısı şikayetleri ile başladığından bazen karın ağrısı, bulantı, kusma, ishalin de eşlik ediyor." şeklinde konuştu.

İnfluenza virüsü yakın temas sonucu, damlacık yoluyla bulaşıyor ve sıklıkla Ekim ayı ile Mayıs ayının sonuna kadar görülebiliyor.