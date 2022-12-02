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    İngiltere'de, koronavirüs test laboratuvarındaki hatalar araştırılıyor

    Bir test laboratuvarının, on binlerce koronavirüs pozitif hastanın testini negatif olarak bildirdiği belirlendi. Yanlışlık nedeniyle yaklaşık 20 kişinin ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.
    • 02.12.2022 - 09:18
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    İngiltere'de, koronavirüs test laboratuvarındaki hatalar araştırılıyor

    İngiltere, koronavirüs vakalarının negatif olarak yanlış bildirilmesine ilişkin iddialar ile çalkalanıyor…

    On binlerce kişinin laboratuvarda yapılan hata nedeniyle yanlış sonuç ettiği ileri sürüldü.

    AA’nın haberine göre; İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yürütülen soruşturma sonucu Immensa Laboratuvarı'nın 2 Eylül-12 Ekim 2021 tarihlerinde pozitif olması gerekirken yaklaşık 39 bin testi yanlışlıkla negatif olarak bildirdiği ortaya çıktı.

    Eşik seviyeleri yanlış ayarlandı

    UKHSA, soruşturmayı tamamladıktan sonra yayınladığı raporda, hataların nedeninin PCR numunelerinin pozitif ve negatif sonuçlarını bildirmek için eşik seviyelerinin yanlış ayarlanmasından kaynaklandığını belirtti.

    Böylelikle, birçok insan koronavirüs olmasına rağmen günlük yaşamlarına devam etti. Hastalar kendilerini izole etmedi.

    55 bin enfeksiyon, 680 hastaneye yatış, 20 ölüme yol açmış olabilir

    UKHSA, hataların testlerinin negatif bildirildiği alanlarda yaklaşık 55 bin enfeksiyona, 680 hastaneye yatışa ve yaklaşık 20 ölüme yol açmış olabileceği tahmininde bulundu.

    İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yanlış sonuçlara ilişkin raporların ardından Ekim 2021'de Immensa'nın test hizmetlerini askıya almıştı.

    İngiltere de, koronavirüs test laboratuvarındaki hatalar araştırılıyor #1


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