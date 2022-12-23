İngiltere'de Strep A yayılıyor: 21’i çocuk, 94 kişi öldü

Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle 21’i çocuk olmak üzere 94 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İngiltere’de görülen Strep A bakteriye enfeksiyonu, çocuklar da dahil olmak üzere birçok can kaybına neden oldu.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede 18 yaş altı 21 kişinin Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA’nın haberine göre; hastalık nedeniyle bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 94'e yükseldi.

Hastalığın görülme oranı arttı

UKHSA, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ailelerin enfeksiyona karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunarak antibiyotikle tedavi edilen hastalığın görülme oranının, önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etmişti.

Ajans, artışın büyük olasılıkla bakterinin toplum içinde yüksek miktarda dolaşımından kaynaklandığı tahmininde bulunmuştu 2017-2018 döneminde 27'si 18 yaş altı olmak üzere, 355 kişi bu bakteri nedeniyle ölmüştü.

Strep A belirtileri ve yayılımı

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabiliyor.