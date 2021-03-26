İntranazal ne demek? İntranazal koronavirüs aşısı nedir, nasıl yapılır?

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, intranazal aşı hakkında bilgiler verdi. İntranazal aşı nedir, nasıl yapılır merak konusu oldu. İşte detaylar..

Bilim Kurulı toplantısında salgının seyrini ve aşı çalışmalarını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamalarda bulundu.

İntrazal koronavirüs aşısından bahseden Bakan Koca'nın açıklaması sonrası "İntranazal" terimi merak konusu oldu.

Aşı uygulamaları devam ederken yeni bir aşı tekniğinden bahseden Koca, intranazal aşının ne olduğunu da açıkladı.

Peki intranazal aşı nedir, nasıl yapılır? İşte intranazal koronavirüs aşısı hakkında merak edilenler..

İNTRANAZAL NE DEMEK?

İntranazal kelime olarak; burun içi, burun içinde, (en)Intranasal. anlamlarına gelmektedir.

İntranazal burnundan tedavi yöntemidir. İlaçlar, IN yoldan kullanılmaktadır.

İNTRANAZAL KORONAVİRÜS AŞISI NEDİR?

Basın açıklamasını paylaştığı video ile yapan Bakan Koca, koronavirüs tedavisinde uygulanabilecek 'sprey' yönteminden de bahsetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var: Kısaca değinecek olursam, Faz I insan çalışmalarına başlayan bir İnaktif aşıyı, Faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka İnaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim. Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir: Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Covid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek."