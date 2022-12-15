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    İshal en hızlı nasıl geçer? İlaçtan daha etkili...

    İshali geçiren en etkili yöntemlerden birini açıklıyoruz... Muzun üstüne Türk kahvesi döküp yemenin inanılmaz etkisini öğrenin, ishale "dur" deyin...
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 14:10
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    İshal en hızlı nasıl geçer? İlaçtan daha etkili...

    Sindirim sistemi ve bağırsakların bozulması sonucu ortaya çıkan ishal, sağlığı tehdit etmekle kalmıyor günlük yaşamın her dakikasını etkiliyor.

    İshale ne iyi gelir sorusu binlerce insan tarafından her gün araştırılıyor.

    Akla ilk olarak pirinç lapası, haşlanmış patates, kola gibi seçenekler gelse de ishali en hızlı durduran başka bir yöntem var.

    İshali durdurmak için ilaç kadar yediklerimiz ve içtiklerimiz de önem taşıyor.

    İşte ishali anında geçiren muzlu Türk kahvesi kürü!

    İshal en hızlı nasıl geçer? İlaçtan daha etkili... #1

    İshali en hızlı geçiren gıda

    Potasyum bakımından zengin olan muz ishale iyi gelir. İshal günlerinin yol arkadaşı, kurtarıcı dostu muz; ishalden dolayı kaybedilen potasyumu dengeler.

    1 adet muzun üzerine Türk kahvesi döküp yemek, ishali durdurmanın iyi yollarından birisidir.

    Çiğ kahve, ishali durdurmaya yardımcı olur ve sindirim sistemini düzenler.


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