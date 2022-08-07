İshal durumunda güç kazanmak ve ishali yenmek için beslenmenize dikkat etmelisiniz. Peki, ne yenilmeli? İşte ishal durumunda yemeniz gereken 10 besin.

İshal, oldukça yaygın ve rahatsız edici bir sindirim bozukluğudur. Rahatsız edici olmasının yanı sıra, ishale genellikle ağrı ve mide ekşimesi eşlik eder. Ayrıca vücudun çok az besin maddesini emmesi nedeniyle büyük bir enerji kaybı ortaya çıkar.

İshal 24 saat içinde üçten fazla bağırsak hareketi ile artan dışkı sıklığı ve dışkıda sıvılaşma ve yumuşama ile karakterizedir. Bu durum akut (bir haftadan az süren) veya kronik (4 haftadan fazla süren) olabilir. İshal durumunda karın ağrısı, mide bulantısı ve şişkinlik hissi ortaya çıkar. Bu rahatsızlığa ateş ve titreme de eşlik edebilir.

Enfeksiyonlar ishali tetikliyor

İshalden birkaç farklı faktör sorumlu olabilir. İshal gıda zehirlenmesi, emilim bozukluğu, ilaç yan etkileri veya bağırsak hastalığından kaynaklanabilir. İshale genellikle bakteriyel veya viral bir enfeksiyon neden olur.

İshal, dehidratasyon, bilinç kaybı veya kalp ritmi bozuklukları gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

İshale karşı yemeniz gereken 10 yiyecek

İshal durumunda, beslenmenize dikkat etmeniz önemlidir. Bazı gıdalar sıvı dışkı oluşumuna karşı savaşırken, bazıları bu durumu tetikler. İshal olduğunuzda yapmanız gereken daha çok bağırsak geçişini yavaşlatacak ve mideyi rahatlatacak yiyecekler yemektir.

İşte ishale karşı yemeniz gereken 10 yiyecek.

Ev yapımı çorbalar

İshal durumunda vücudun susuz kalmasını önlemek için çorba içmek çok önemlidir. Ancak dikkatli olun, genellikle çok fazla tuz ve her türlü katkı maddesi içeren hazır çorbaları tercih etmeyin.

özellikle havuçlu çorbalar olmak üzere ev yapımı çorbalar, iyi miktarda su sağlamanın yanı sıra mide için sindirimi çok kolaydır.

Elma

Elma, ishal durumunda tercih edilecek bir çözünür lif kaynağı olan pektin içerir, çünkü çözünür lif midede bulunan suyun bir kısmını tutar ve bu nedenle dışkının daha az sıvı olmasını sağlar. Pişmiş (komposto, pişmiş elma) elma maksimum lif sağlayacaktır.

Ayva

Elma ile aynı familyadan bir meyve olan ayva, bağırsak hareketliliğini yavaşlattığı için bağırsaklar için faydalı ve koruyucu bir etkiye sahiptir. Ek olarak, tıpkı elma gibi pektinleri büyük miktarda su tutar.

Muz

Muz, ishali tedavi etmek için tercih edilen en iyi meyvelerdendir. Liflerin daha iyi emilmesi için püre haline getirmek gerekir. Sanılanın aksine muz kabızlık yapmaz, bağırsak dengesini geri kazandırır.

Pirinç

Pirinç kalıntısız bir besindir, yani sindirildikten sonra boşaltılacak atık kalmaz, bu da bağırsağın dinlenmesini sağlar. Beyaz pirinç tercih edilmelidir, çünkü kahverengi pirinç bağırsakların daha fazla çalışmasına neden olur. İrmik, patates veya beyaz makarna gibi diğer nişastalar da tüketilebilir.

Yoğurt

Yoğurt, iyi bakteriler olan probiyotikler açısından zengindir. Bu bakteriler, bağırsak florasını yeniden dengeleme özelliğine sahiptir. Doğal yoğurtlar tercih edilmelidir. Aromalı olanlardan kaçınılmalıdır.

Yağsız tavuk

İshalin çok fazla kilo ve kas kütlesi kaybetmeye neden olmasını önlemek için protein tüketmek önemlidir. Ancak sindirim sırasında mideyi daha fazla yorabilecek çok yağlı proteinler tüketilmemelidir. Tavuk, hindi, balık veya yağsız kıyma gibi yağsız proteinler tercih edilmelidir.

Bu protein alımı sayesinde daha az yorgun hissedebilirsiniz.

Gazsız kola

İshal krizi sırasında gazlı içeceklerden kaçınılmalıdır ancak küçük bir istisna vardır. Birkaç yudum kola içebilirsiniz. Ancak tüm gazı çıkarmak için daha önce havalandırmanız gerekir. Bunu yapmak için, bir kaşıkla birkaç saniye karıştırmak da yardımcı olur. Gazsız kolanın tadı güzel olmasa da ishale karşı daha etkilidir.

Pişmiş sebzeler

İshal durumunda sebzeler vücut için yardımcı besinlerdir. Ancak ishalde sebzeleri pişmiş olarak tüketmek gerekir. İshal durumunda, bağırsak geçişini hızlandırmamak için bol pişmiş sebzeleri yemek daha iyidir. Havuç, patates, kabak veya pancar gibi besinler tercih edilebilir.

Su

İshal, önemli bir sıvı kaybına neden olduğu için vücudun önemli ölçüde susuz kalmasına yol açar. Bu nedenle günde yaklaşık 2 litre sıvı alımı için su ve bitki çayları içilmesi tavsiye edilir. Kafein açısından zengin çay, kahve ve aromalı sodalardan kaçınılmalıdır, çünkü bağırsak geçişini uyarırlar.