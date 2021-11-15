İştahı kesen ve açlığı bastıran en etkili 9 besin

İştahı kesen ve açlığı bastıran en etkili 9 besin

Bir türlü doyma hissine ulaşamıyor ve kendinizi sürekli aç hissediyorsanız, kilo almamak adına iştah kesen gıdaları beslenmenize ekleyebilirsiniz. İşte iştah kesmede etkili olan yiyecekler...

Bitmek tükenmek bilmeyen bir iştah, fazla kilolarınızın gizli kahramanı olabilir. Kontrol altına alınmayan bu durum, kısa süre içerisinde kalori fazlalığından gelecek olan ekstra kilolar olarak vücudunuza dönecektir.

İnsanın açlık ve tokluk hissini belirleyen etken iştahtır. İştahlı kişiler sürekli olarak yemek yeme duygusu yaşarlar ve kilo alma eğilimindedirler. İştah kesen besinler tüketilerek kilo almanın önüne geçmek mümkün olabilmektedir. Bu noktada kilo problemi yaşayanlar sıklıkla iştah kesme yöntemleri hakkında araştırmalar yaparlar.

Sürekli bir şeyler yeme isteğinizden kurtulamadığınızı farkediyorsanız , kontrol altına almanız için düğmeye basmanız gerekiyor. İştah kesen yiyecekler hangiler, iştah nasıl kapatılır, hangi besinler iştah keser gibi soruların yanıtları bu problemi yaşayanların merak konusu.

İştahı kesmenin en önemli ve etkili adımı sık öğünlerden oluşan bir diyet listesi hazırlamak ve kendinizi aç hissettirmeyecek şekilde dengeli ve düzenli beslenmektir.

İşte iştahınızı korumak için tüketmeniz gereken yiyecekleri sıraladık...

ELMA

Elma meyveler arasında en çok tok tutan ve diyet listelerinin en önemli meyvesidir. Ayrıca kabuklu yenmesi besin lifi açısından tok kalmaya daha fazla yardımcı olur, yemeklerden önce bir elma yemek iştahın kapanmasına faydalı olacaktır.

YULAF EZMESİ

Yulaflı ürünlerin tok tutucu özelliği malum. Tadı, tuzu olmayan bir lezzet olsa da işin ucunda uzunca bir süre tok kalmak var. Bu nedenle değerlendirmekte yarar var. Yulaf ezmesini daha lezzetli bir hale getirmek için çeşitli karışımlar yapabilirsiniz. Örneğin yumurta ve maydanozla karıştırıp bir omlet yapabilirsiniz ya da yoğurda katıp tüketebilirsiniz.

SALATA

Yeşillikler, dengeli beslenmenin olmazsa olmazlarından...Ispanak yapraklarını kullanarak yapacağınız bir salata iştahınızın kesilmesine yardımcı olacaktır. Yeşil yaprağı olan sebzelerin tok tutma özellikleri vardır ve yemeklerden önce tüketildiğinde iştahı azaltır.



Brokoli ve karnabahar da diyetlerin vazgeçilmezleridir. Haşlanarak salata formunda tüketildiğinde tokluk verir ve besin değeri çok yüksektir.

TARÇIN

Tarçın özellikle şeker hastalarında kan şekerini dengeleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle ani gelen tatlı krizlerinde elinizin altında tarçın bulundurmanızda yarar var.

LEBLEBİ

Açlığı bastırma konusunda en yaygın olarak kullanılan ama doğruluğundan hep şüphe edilen sarı leblebi, gerçekten iştahınızı kapatabiliyor.

YOĞURT

Ciddi bir probiyotik ve protein kaynağı olan yoğurt, tokluk seviyenizi kontrol etmede yardımcınız olabilir. Akşamları yiyeceğimiz birkaç kaşık yoğurt, gece acıkmalarının önüne geçecek ve daha rahat bir uykuya geçmemizi sağlayacaktır.

YUMURTA

En önemi protein kaynaklarından biri olan yumurta uzun süre tok kalmamızı sağlayan altın değerinde bir besindir. Sabah kahvaltısında tüketilen 1 adet yumurta, gün içinde daha az acıkmanızı sağlayacaktır.

SİRKE

Elma sirkesinin iştahı kapatıcı etkisiyle birlikte zayıflama konusunda oldukça etkili olduğunu belirtilir. Yemeklerden önce ve yatmadan önce tüketilen elma sirkesinin kısa vadede kilo vermeye yardımcı olur.

BAHARATLAR

Kilo vermek ya da iştahı kesmek için tüketilen gıdalar genellikle lezzetsiz olarak görülmektedir. Hazırladığınız yemekleri tatlandırmak doğal baharatları farklı şekillerde kullanmakla sağlanabilir. Baharatlar sayesinde tokluk hissi ve iştahınızı gidermek mümkün olabilir.