İştahı yok ediyor! Kilo verdiren muhteşem gıda...

Kilo problemleriyle savaşanların rahatlıkla tüketebileceği besinlerden biri olan yulaf ezmesinin saymakla bitmeyen faydalarını sıraladık.

Yulaf ezmesi, son zamanların en trend diyet besinleri arasında yerini aldı.

Sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmiş kişilerin ve kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmesi olan yulaf ezmesi, tok tutma özelliğiyle dikkat çekti.

Dünyadaki en sağlıklı tahıllar arasında yer alan yulaf, özellikle içerisinde önemli vitamin, mineral, lif, ve antioksidan barındırıyor.

Yapılan araştırmalar, yulaf ezmesinin kilo kaybına yol açmasının dışında, kan şekerini düzenlediği ve düşük kalp hastalığı riskini önlediğini gösteriyor.

Besin değeri yüksek olan bu tahıldan yulaf ezmesi, yulaf unu, yulaf kepeği gibi ürünler de elde ediliyor.

Yulaf esmesi GI değeri yaklaşık 55'tir ve karşılaştırma için tam buğday ekmeğinden yaklaşık 25 puan daha düşüktür.

Kilo vermek isteyenlerin özellikle kahvaltılarda tercih ettiği yulaf ezmesinden birçok tarif yapılıyor.

Bunlardan en pratik olanı da yulaf lapası...

Yulaf lapası, genellikle kahvaltıda yulafın su veya sütle kaynatılmasıyla yapılıyor.

İsteğe bağlı olarak, içerisine kuruyemiş ve meyve eklenebiliyor.

Eğer amacınız kilo vermek ise, işlenmiş içerisinde şeker olan yulaflar yerine, içeriği daha temiz sade olanları tercih etmenizde fayda var.

Aksi takdirde kilo vereyim derken, bunun tam tersini yaşayabilirsiz.

Yulaf ezmesinin faydaları

- Güçlü bir karbonhidrat ve lif kaynağıdır. Antioksidanlar açısından zengindir.

- Vücutta nitrik asit üretimini arttırarak kan basıncının azalmasına yardımcı olur.

- Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

- Kan şekeri seviyesini düşürür.

- Tokluk hissini arttırır.

- Cilt bakımı için kullanılabilir.

- Enerji verir.

- Çocuklarda astım riskini azaltır.

- Kilo vermeye yardımcı olur.

- Sakinleştirici etkisi ile depresyona iyi gelir.