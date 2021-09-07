Çağlayan Adliyesi'ne geçici süreliğine kurulan aşılama noktası, vatandaşlara randevusuz aşılanma imkanı sunuyor.

Koronavirüs salgınına karşı hizmete sunulan uygulamalar kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na, talep üzerine geçici aşılama noktası kuruldu.

Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktorlar, aşı hakkı olan görevli personel, hakim- savcı ve ziyaretçilere aşı yaptı.

"ÖLMEK YERİNE AŞI OLMAYI TERCİH EDERİM"

İkinci doz aşısını adliyede yaptıran katip Gülşen Yavuz, "Güvenilir ilk aşımı özelde olmuştum. İkinciyi tereddütsüz burada olmak istedim. Bir anda böyle bir güven geldi diyebilirim. Ölmeyi tercih etmektense aşı olmayı tercih ederim. Bence herkes aşı olmalı diye düşünüyorum. Ben bile çok geç kaldığımı düşünüyorum." dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'na aşılama noktası VİDEO



"GÜNDE 300 AŞI UYGULUYORUZ"

Aşı ekibinden pratisyen hekim Süleyman Malgaz, "Halkımızın aşıya ulaşmasında yarar sağlamak amacıyla halka daha rahat ulaşabileceğimiz, hastane ve sağlık merkezleri haricinde halkın yoğun olduğu yerlerde adliye gibi, meydanlar, parklar gibi özellikle hafta sonu ve yoğun yerlerde aşımızı uyguluyoruz. Randevusuz bir şekilde halkımızın gelmesini sağlıyoruz. Bu sayede günde 250-300 arası aşı uygulamasını yapabiliyoruz." dedi.

Adliyede görevli savcı, polis ve ziyaretçilerin burada aşı olabileceklerini belirten Malgaz, "Gayet güzel gidiyor, şu anda 100'üncü aşımızdayız. Gün sonuna kadar buradayız, vatandaşlarımız gelmeye devam ediyor." diye konuştu.

"HİZMET AYAĞIMIZA GELDİ"

Aşı vurulan avukat Abdullah Adır da "Ciddi bir memnuniyet duyduk bu olaydan. Şu anda adliyede çalışma esnasında böyle bir uygulama olduğunu görünce hemen gelip bir aşı olma gereği hissettik. Hastanelere gidip sıra konusunda sıkıntı çekmiştik. Ama hizmetin ayağımıza kadar gelmesi ve korkmadan çekinmeden aşımızı vurdurduk. Aşı olmayan herkesi de aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.