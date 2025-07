İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'Dumansız Hava Sahası' denetimi

Sağlık Bakanlığı tarafından 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun' kapsamında, tütün kullanımının önlenmesi ve pasif etkilerinin azaltılması amacıyla yürütülen 'Dumansız Hava Sahası Eylem Planı' çerçevesinde İstanbul genelinde eş zamanlı denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen denetimlere; İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Burhan Küçükoğlu katıldı.

İş yeri sahipleri ve işletmelerdeki müşterilere dumansız hava sahası uygulamaları, kapalı alanlarda sigara içme yasağı ve pasif içiciliğin zararları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

"AMACIMIZ HALKIMIZIN BİLİNÇ DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK"

Vali Yardımcısı Hasan Gözen, “İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'mızın başlattığı dumansız hava sahasıyla ilgili etkinliği arttırmak üzere denetimleri arttırıyoruz. İstanbul'da polisin de içerisinde olduğu 225 tane denetim ekibimiz oluşturuldu.

Çapraz denetimler de dahil olmak üzere etkin bir şekilde denetim yapılıyor. Buradaki amacımız halkımızın bilinç düzeyini yükseltmek, onların sağlığını korumak, genç nesilleri bu işlerden uzak tutmak.

Hepinizin de bildiği gibi eskiden kara, deniz ve hava ulaşım araçlarında serbestçe kullanılıyordu. Ama şimdi yürütülen faaliyetler neticesinde toplumumuzdaki bilinç düzeyi de yükseldi. Bu tür nakil araçlarında şu anda hiç kullanılmıyor.

İş yerlerimizde, özel iş yerlerinde, lokanta gibi kafeterya gibi özel iş yerlerinde de ciddi anlamda denetleyerek sigaranın bu alanlarda kullanılmasını önlemek için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Hasan Gözen, "İstanbul'un 39 ilçesinde 225 denetim ekibiyle bu denetimler aralıksız şekilde sürdürülüyor. Cezai işlem de eğer denetim ekibinde polis ve zabıta varsa sigarayı kullanana ayrı, kullandıran iş yerine ayrı ceza kesiliyor.

Biliyorsunuz üç kademeli. Birinci ihlalde belli bir miktar veriliyor. İkinci ihlalde 2 katına çıkarıyor. Üçüncüde birinci cezanın 3 katı oluyor. Sonraki ihlalde de iş yeri belli bir süre kapatılıyor." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM VERİLEREK BİLİNÇ DÜZEYİ YÜKSELTİLMEYE ÇALIŞILDI"

Gözen, “Öncelikle bilinç düzeyinin yükseltilmesi lazım. Başta eğitimle başlayarak biliyorsunuz uzun yıllardır 2016- 2017 yılından itibaren bağımlılıkla mücadele Türkiye genelinde kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Buradan sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı var.

Türkiye bağımlılıkla mücadele programıydı. Ciddi projeler yapıldı. İnsanların çok olarak bulunduğu yerlerde eğitim verilerek bu bilinç düzeyi yükseltilmeye çalışıldı. Şimdi denetim ne kadar etkili denetim yaparsan yap bir iş yerinde 24 saat görevli bulunmaz.

Görevli gittiği anda tekrar kullanıma başlıyorlar. Burada kişinin önce kendini önemsemesi lazım. Sonra içinde yaşadığı topluma değer verme ya bunun için tek çıkar yol bilinç düzeyini yükseltmek. Sorumluluk duygusunu artırmak yoksa cezayı ne kadar uygularsan uygula ceza bir noktaya kadar caydırıcı etki yapıyor. Bu anlamda biz gerek İstanbul'da gerekse bütün ülkemizde başta okullarımız olmak üzere eğitim faaliyetleri yürütülmekte." şeklinde konuştu.

"HER YIL YAKLAŞIK 110 BİN VATANDAŞIMIZI SİGARA NEDENİYLE KAYBEDİYORUZ"

Her yıl sigara ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle kayıpların olduğuna değinen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. M. Burhan Küçükoğlu, “Dünyada her yıl 8 milyon, ülkemizde de her yıl yaklaşık 110 bin vatandaşımızı sigara ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle kaybediyoruz. Kanser, hasta, solunum hastalıkları ve birçok hastalığın sebebi olduğunu biliyoruz.

Tam da bu nedenle hem vatandaşımızı bilgilendirmek için hem dumansız hava sahası denetimlerimizi yürütmek üzere İstanbul olarak bugün, yarın, bu hafta 225 ekiple sahada denetimler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Bu süreçte vatandaşımızı bilgilendirmeye de gayret ediyoruz. Onlara sigarayı nasıl bırakabileceklerine dair bilgi veriyoruz." dedi.

"4 BİN 600'DEN FAZLA AİLE HEKİMİYLE HİZMET SUNUYORUZ"

Küçükoğlu, “İstanbul'da 4 bin 600'den fazla aile hekimiyle aslında çok yaygın bir hizmet sunuyoruz. Her bir aile hekimimiz sigarayı bırakma konusunda ehil, vatandaşımızı yönlendirebilir. Öncelikle aile hekimlerinize başvurmalarını istiyoruz.

Bunun dışında 39 ilçe sağlık müdürlüğümüzle bu müdürlüklere bağlı hizmet veren 29 sağlıklı hayat merkezimizle ve hastanelerimize bağlı hizmet veren 39 sigara bırakma polikliniğinde hem psikoterapi hem farmakolojik ilaçla tedaviyle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.