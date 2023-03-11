İstanbul ve İzmir'de mide botoksu yapan iki hastane hakkında soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, obezite tedavisi amacıyla İstanbul ve İzmir'de mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle hastanelere başvuran hastaların olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nca İstanbul ve İzmir'de obezite tedavisi amacıyla mide botoksu uygulanan iki merkeze yapılan denetimler sonucu ilgili ürünün bu işlemde kullanılmasının endikasyon dışı değerlendirildiği ifade edilerek her iki sağlık kuruluşunun faaliyetinin askıya alındığı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada

Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir.

ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Tedavilerde kullanılan ürünlere el konularak incelendiğini bildiren Koca,

Bu denetimlerde İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezi'nde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır.

ifadelerine yer verdi.