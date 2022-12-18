İstanbul'a gelen Rus hastanın yüzünden 2 yumruk büyüklüğünde yumruk çıktı

Ülkesinde ’15 gün yaşamaz’ dedikleri Rus vatandaşının sol gözünü tamamen kaplamış, kemiklere, tükürük bezine ve boynuna yayılmış 2 yumruk büyüklüğündeki tümör, 10 saatlik ameliyat ile alındı.

2 yıl önce Rusya’da konulan teşhis ile cilt kanseri ile tanışan 80 yaşındaki Vladislav Bolkunov, ülkesinde geçirdiği 2 ameliyata rağmen hastalıktan kurtulamadı.

Farklı ülkelerdeki tedavi yollarına başvuran Bolkunov, ameliyat için İstanbul’da özel bir hastaneye geldi.

Agresif ve hızlı yayılım gösteren tümörün temizlenmesi için ameliyata alınan hastada deri kanseri nedeniyle, yüzünde 20 santime 15 santim büyüklünde gözünü tamamen kaplamış ve boynuna yayılmış bir tümör vardı.

Operasyona Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Şimşek girdi.

Tümör, 10 saatlik ameliyat ile temizlendi

Sol yüz bölgesinin tamamına, göz bölgesine, yanak kemiğinin içine ve boyun bölgesine yayılmış tümör 10 saat süren ameliyatla hekimler tarafından temizlendi. DHA’nın haberine göre; tümörün çıktığı bölgeye kendi dokusu nakledildi.

Tümör göze kadar yayılmış olduğundan göz de alındı. İlerlemiş yüz kanseri ve onarım ameliyatı geçiren hasta 1 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra normal odaya alındı. Hasta 1 hafta içerisinde taburcu edilecek. Fakat takibi devam edecek.

Ağrılarının hafiflediğini söyleyen Bolkunov, ülkesinde müze müdürü olarak görev yaptığını ve iyileşince işine geri dönmek istediğini dile getirdi. Doktorlara minnettar olduğunu aktaran Bolkunov, taburcu olmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

“Ameliyat 10 saat sürdü ve başarılı geçti”

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İleri evrede olan kanser 80 yaşındaki hastanın sol yüz bölgesindeki organların büyük bir kısmına yayılmıştı. Hasta daha önce yurt dışında aynı nedenle 2 kez ameliyat olmuş. Ancak kanser nüks etmiş ve yayılmış. Üçüncü operasyon için başvurulan ülkeler arasında biz de vardık.

Değerlendirmelerimiz sırasında ameliyat için ciddi bir planlama yapılması gerektiğine karar verdik. Hastanın yaşı ilerlediği için operasyon başarılı sonuçlansın diye gerekli tüm tedbirleri aldık. Ameliyat 10 saat sürdü ve başarılı geçti.





“Hastanın en büyük korkusu ameliyattan çıkıp çıkamayacağı yönündeydi”

Ameliyattan sonra tedbir amaçlı hastayı yoğun bakıma aldık, şu anda normal odaya geçti. Şimdi yemeğini yiyor, hareket ediyor, yürüyor. Ciddi bir operasyon olduğu için hastayı takip edip tedavisine devam edeceğiz. Tümör 2 yumruk büyüklüğüne ulaşmış durumdaydı. Bize geldiğinde hastanın en büyük korkusu ameliyattan çıkıp çıkamayacağı yönündeydi.

“Hızlı müdahale etmeseydik, 15-20 gün içerisinde hastayı kaybedebilirdik”

Bu süreçte hızlı müdahale etmeseydik, 15-20 gün içerisinde hastayı kaybedebilirdik. Çünkü kanser hızlı bir şekilde ilerliyordu. Belki 10 gün daha beklesek tümörü alamayacaktık. Sol taraftaki göz ve kemik bölgesini çıkardığımız için oraya flep dediğimiz kendi damarlarından oluşan dokular getirdik. Hastayı bu hafta içerisinde taburcu ederiz ama takip edeceğiz.”

“Tümör sınıra gelmişti, biraz daha ilerleseydi alamazdık”

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Harun Küçük ise şu ifadeleri kullandı:

“İleri evre yanak ve göz altından başlayan tümör yüz kemiklerine yayılmış. Oradan ilerleyerek göz çukuru içerisine girmiş ve sol yanaktaki tükürük bezine kadar gelmiş. Tükürük bezinin içerisinde ilerledikten sonra çene üstü kemiğinin üzerine doğru yayılmış ve boynun alt tarafında lenf nodlarına kadar gelmişti. Tümör yayılım sırasında yüz sinirini tutmuş, kemikleri, gözü invaze etmişti. Hızlıca içeriye doğru ilerliyordu. Sinüslerin içerisi boş olduğu için tümör orada bir dirençle karşılaşmıyor ve agresif olarak derin yapılara doğru ilerliyordu. Eğer tümörü hızlıca almasaydık, göz çukuru ve sinüslerin içerisinden beyne ulaşabilirdi. O zaman hastayı ameliyata da alamazdık. Atardamarları da tutabilirdi yine tümörü almamız imkânsız hale gelirdi. Tümör sınıra gelmişti, biraz daha ilerleseydi alamazdık. Lenf bezelerini, sol taraftaki tükürük bezini, tümörün tutulduğu damarları, sinirleri, kemiklerini başarılı bir şekilde çıkardık. Ardından hastayı göz bölümüne devrettik, ondan sonra da plastik cerrahi bölümü rekonstrüksiyonunu tamamladı.”





“Gözü almasaydık olmazdı, çünkü tümör göz kaslarına yayılmıştı”

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Şimşek ise,

“Tümör göz çukuruna, yumuşak dokuya yayılmıştı. Göz küresi beyne komşudur, oraya atlaması muhtemeldi. Multidisipliner bir yaklaşımla göz içi dokularını tamamen temizledik. İyileşme tamamlanınca kozmetik açıdan görsel olsun diye protez göz yerleştirebiliriz, bu yönde planlama yapıyoruz. Gözü almasaydık olmazdı, çünkü tümör göz kaslarına yayılmıştı. Yaşaması için tek şansı buydu. Birinci amacımız hastayı yaşatmaktır. Ameliyat öncesinde sol gözüyle çok az bir şekilde görüyordu. Operasyon yapılmasaydı zaten günler içerisinde o görme yetisi kaybolacaktı.” ifadelerini kullandı.

