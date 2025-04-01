DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Şükrü Keleş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle annesi Satı ve babası Yaşar Keleş ile evlerine yakın bir özel hastaneye başvurdu.

Burada damar yolu açılarak verilen ağrı kesici serumun ardından bir serum daha takılmasıyla fenalaşan ve kusmaya başlayan gencin ailesinin odaya çağırdığı hemşire, doktorun beklenmesini söyleyerek hastaya müdahale etmedi.

"NÖBET GEÇİRDİ, UYUTTUK"

Doktor geldiğinde baygın halde bulunan genç, kaldırıldığı kırmızı alanda yoğun bakım alınarak entübe edildi.

Keleş ile ilgili aileye açıklama yapan doktorlar, hastanın nöbet geçirdiğini, nedenini bilmediklerini ve bu nedenle uyuttuklarını söyledi.

Beyin tomografisi çekilen hastanın beyninde bir hasar olmadığı belirtildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine Keleş ailesi, çocuklarının başka hastaneye sevk edilmesini istedi, ancak hastane yönetimi başka bir hastaneye sevki geciktirdi. Saatler sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şükrü Keleş'in, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Burada tedavi gören Keleş, 15 Şubat'ta doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Keleş'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra 16 Şubat'ta Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde defnedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ailenin avukatı suç duyurusunda bulundu.

Hastane ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"SERUMU TAKINCA OĞLUM KUSMAYA BAŞLADI"

Anne Satı Keleş, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

Oğlumun biraz soğuk algınlığı vardı. Rahatsızlanmıştı, birlikte hastaneye gittik. Özel bir hastanede muayene oldu, serum yazdılar, 'Tahlil yapacağız' dediler. Serum takıldı, ilk olarak küçük parol taktılar. Bittikten sonra diğer serumu takınca 5-10 dakika içinde oğlum, 'Midem bulanıyor, kusacağım' dedi. Ben hemen hemşireye seslendim.

Hemşire geldiğinde oğlum, 'Kolum yanıyor, serumu çıkartın' dedi ama hemşire 'Hayır siz de dokunmayın, doktor gelene kadar çıkarmayacağız' dedi. Hemşire gittikten sonra oğlum kusmaya başlamıştı. Sonra doktorla birlikte geldiler.

"ODAYA GİRİP 1 SAAT ÇIKMADILAR"

Oğlum kusarken yan çevirdim. Doktorla hemşire tekrar odadan ayrıldılar. 3, 5 dakika sonra sedye ile birlikte geldiler. O sırada oğlum kollarımda bayılmıştı. Sonra sedyeye koyduk.

Doktor kırmızı odaya giderken adrenalin hazırlayın diye kırmızı odadakilere seslendi. Odaya girdiler, 1 saat çıkmadılar. 1 saat sonra, 'hayatı riski var, pek iyi değil, entübe ettik', dediler. Yoğun bakıma aldılar.

"YOĞUN BAKIM UZMANIMIZ İZİNDE DEDİLER"

Oğlu yoğun bakıma alındıktan sonra saat 02.00 sıralarında durumu ile ilgili doktorların bilgi verdiğini belirten anne Satı Keleş, "Doktorlar, 'İdrarını yaptı, vücut işlevlerini görüyor, belki düzelebilir' dediler. Sabah saat 08.00 gibi de başhekim, doktorlar bizi odaya çağırdılar, 'Uyanınca nöbet geçiriyor, geri uyutuyoruz, nedenini bilmiyoruz' dediler.

Ben de gerekirse siz nedenini bulamazsanız başka bir yere sevk edelim, dedik. 'Sevke gerek yok, bizim göğüs hastalıkları uzmanımız bakıyor dediler. Anestezi uzmanımız bakıyor, yoğun bakım uzmanımız izinde' dediler. 'Beyin için emar röntgen çektik, nöroloji uzmanımız izinde ama biz uzmanımıza gönderdik, baktık beyinde bir şey yok' dediler. Ben de o an yoğun bakım uzmanı yok deyince biz araştırma hastanesine sevk edelim dedik.

"6 SAAT AMBULANS BEKLEDİK"

Sevkte 112'ye 'acil' yazmamışlar. 'Biz tedavisine devam ediyoruz' dediler. Hasta yakını isteği üzerine diye yazdıkları için 112 de bayağı bir süre gelmedi. Onlar da hiçbir işlem yapmadı.

Biz 6 saat ambulans bekledik. En sonunda hep geçiştiriyorsunuz 6 saatte bir ambulans gelmez mi diye kavga ettik, tartıştık. Ondan sonra 15 dakika içerisinde ambulans geldi ama akşam saat 17.00 olmuştu" dedi.

"O İĞNE İLK 5 DAKİKA YAPILSAYDI BÖYLE OLMAYACAKTI"

Oğlunun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Keleş, "Cerrahpaşa'da da doktorlar, 'Son anda getirmişsiniz, durumu iyi değil, bakacağız' dediler. Cerrahpaşa'da 8 gün kaldı, 'Beyin ölümü gerçekleşti' dediler. Son 2 gün kalbi attığı için yine de bekledik ama cumartesi akşamı kaybettik. Zaten ilk sorun orada. En önemli şey ilk müdahale, o ilk müdahaleyi, o iğneyi yapması gerekiyormuş.

Adrenalin iğnesi hemşirenin, doktorun cebinde bulunması gerekiyormuş ama hemşireyi çağırdım bize serumu çıkarttırmadığı gibi iğne de yapmadı, tekrar gitti. Doktorla birlikte geldiler, doktorla birlikte baktılar. İkisi birden tekrar yanımdan ayrıldılar. Yine yapmadılar. Ben iğne yapıldığını bilmiyordum ama onların bilmesi gerekiyor. İki kere geldiler ama o iğneyi yapmadılar. Aradan 15 dakika geçti, ilk 5 dakikada yapsalardı böyle olmayacaktı." diye konuştu.

'SARI SERUM OLMADIĞINI BAŞKA BİR DOKTORA DA ONAYLATTIK'

Hemşire ile doktordan şikayetçi olduğunu belirten anne Satı Keleş, "Söylememize, çağırmamıza rağmen erken müdahale etmediler maalesef. 'Bizim de uzmanlarımız var, biz tedaviye devam ediyoruz' dediler. O yüzden sevk gecikti. 112'ye 'acil' yazmadıkları için 6 saat ambulans bekledik.

En sonunda kavga ettik, tartıştık, ondan sonra 15 dakika içinde ambulans geldi. Kendi ambulanslarıyla götürdük. Sarı serum değildi, beyaz serumdu. Avukatımız tarafından sarı serum olmadığına dair başka bir doktorlarla da onaylattık.

"BU İŞTE İHMAL VAR"

Sarı serum değildi, ilacın fotoğrafı, bilgisi vardı. Serumun resmini çekmiştim. Otopsi yapıldı, 'şüpheli ölüm, adli vaka' diye geçiyor. Sonuç bekliyoruz. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ne defnettik.

Hastaneden şikayetçiyiz, mahkemeye verdik. Hemşirenin de, doktorun da başhekiminde cezasını almasını istiyoruz. Bu işte ihmal var. İlk müdahaleyi yapmadılar. Oğlumu kaybettim" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR MÜCADALE EDECEĞİM"

Haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade eden baba Yaşar Keleş, "Oğlumuz yoğun bakımdayken, biz avukatımız aracılığıyla şikayetimizi bulunduk. Gereken işlemler yapılacak. Hem hastaneden hem doktorlardan, hemşireler hakkında gerekli işlemler yapılacak.

Yapılan ilk müdahalenin yanlış olduğunu, yaklaşık 15 dakika sürdüğünü biraz önce eşim de söyledi, 3 sefer başına geliyorlar ama yine yapmıyorlar. Bu adrenalin iğnesinin 3 dakika veya 5 dakika içinde yapılması gerektiğini araştırmalarımızla öğrendik. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Ben sonuna kadar hukuki mücadelemi vermeye devam edeceğim.

"MÜDAHALE EDİLSEYDİ OĞLUM YAŞAYACAKTI"

Oğlumuzun otopsi yapıldıktan sonra sonuçlarını bekliyoruz. Avukatımız ilgileniyor, gereken işlemleri yapacağız. Her zaman da davanın arkasındayım. Sonuna kadar da devam edeceğim.

Şüpheli ölüm çünkü serum alerji yaptığında 3 dakika içinde adrenalin denilen o iğnenin yapılması gerekiyormuş. Onun yapılmadığını zaten eşim de söyledi. O anda o iğne yapılmış olsaydı, müdahale edilseydi çocuğum şu an yaşayacaktı" şeklinde konuştu.

"ÖZEL HASTANELERDE YAPILAN İŞLEMLER TİCARET AMAÇLI"

Davacı olduklarını belirten baba Yaşar Keleş, "Gerekli soruşturmalara başlandı. Hastaneden kamera görüntüleri alındığı söylendi. Şu an avukatımız da takip ediyor ve e-nabızdan doktorun yabancı olduğunu öğrendik. Yanlış hatırlamıyorsam Özbek bir doktor olduğunu tespit ettik. Canlar bu kadar ucuz olmamalı.

Özellikle özel hastanelerde yapılan işlemlerin ticaret olduğunu düşünüyorum. Herkesin dikkat etmesini istiyorum. Bir can yandı bir can daha yanmasın. Sarı serum kesinlikle değil beyaz zaten, resmi de var. Başka bir doktor, sarı serum olmadığını onayladı" ifadelerini kullandı.

"YOĞUN BAKIMDAN SORUMLU DOKTOR MUAYENE Mİ YAPMALI"

Baba Yaşar Keleş, "Hastanede kendisini başhekim olarak tanıtan bir doktor 08.30 gibi görüştüğümüzde; bir doktorun göğüs hastalıkları uzmanı, bir doktorun da anestezi uzmanı olduğunu belirtti. Yoğun bakım uzmanının izinli olduğunu söyledi. Bize yoğun bakımdan sordum, göğüs hastalıkları uzmanını tanıttı.

Yalnız benim dikkatimi çeken şu; yoğun bakımdan sorumlu doktor, biz sevke gittiğimizde aşağıda göğüs hastalıklarına bakıyordu. Şunu merak ediyorum. Yoğun bakımdan sorumlu bir doktor yoğun bakımda mı olması gerekiyor hastanede, odasında farklı bir muayene mi yapması gerekiyor? İkinci sorum da, 'Tomografi çekildi, nöroloji uzmanına göstereceğiz' diyorlar. Nöroloji uzmanı izinli. Kime gösterdiler, nasıl gösterdiler?

"BEYNİNİ BÜYÜK HASAR ALDIĞINI SÖYLEDİLER"

Bize beyinde herhangi bir hasar oluşmadığını söylediler fakat Cerrahpaşa'ya sevk ettiğimizde 'Beynin büyük bir hasar aldığını' söylediler. Zaten cuma günü beyin ölümü gerçekleşti, cumartesi akşamı da kalbi durdu. Burada beyinden aldığı bir hasar var ama özel hastanenin söylemiş olduğu beyninde hasar yok. Tomografiye kim baktı da bize beyinde hasar yok diyorlar. Nöbet geçirdiğini, nöbetin neden geçirdiğini araştırdıklarını söylüyorlar. Bizim uzmanlarımız var, cihazlarının yeni olduğunu söylüyorlar.

Senin uzmanın var ama beyin tomografisine göğüs hastalıkları uzmanı mı baktı? Senin nöroloji uzmanı izindeyken kim baktı sonucunu söyledi? Onu da merak ediyorum. Burada tamamen ihmal olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar da mücadelemizi vereceğiz. Oğlum 22 yaşındaydı. Üniversite 1'nci sınıfa gidiyordu ama sonra okumadı dükkanda yanımdaydı, beraber çalışıyorduk. Soruşturma Büyükçekmece Savcılığı'nda. Başvurumuzu yaptık. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.