İstanbul'da sıcak hava uyarısı: Kavurucu sıcaklıklar bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 25-27 Haziran 2025 tarihleri arasında kent genelinde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, Çarşamba gününden Cuma gününe kadar sürecek olan bu dönemde, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 derece aralığına kadar yükselebileceği ve nemin de etkili olacağı belirtildi.

SICAKLIKLARIN EN YOĞUN HİSSEDİLECEĞİ SAAT ARALIĞI PAYLAŞILDI

Özellikle tehlike arz eden bu sıcaklıkların, günün en yoğun olduğu 11:00 ile 16:00 saatleri arasında hissedileceği ifade edildi.

AKOM'un açıklamasına göre, bu dönemde aşırı sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısı yapıldı.

RİSK GRUBUNDAKİ BİREYLERE 'DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler, güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri konusunda uyarıldı.

Yetkililer, bu risk grubundaki bireylerin gün ortasında dışarı çıkmaktan kaçınmasını, bol sıvı tüketmesini ve serin yerlerde vakit geçirmesini tavsiye etti.

"OLASI SAĞLIK SORUNLARDINDA 112'Yİ ARAYIN"

Hava durumu tahminlerine göre, sıcaklıkların yanı sıra nem oranının da artmasıyla birlikte termal stres riski yükselecek.

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında benzer sıcaklık değerlerinin beklendiği belirtilirken, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve gerekirse klimalı veya gölgeli alanlarda bulunmaları istendi.

AKOM, olası sağlık sorunlarına karşı 112 Acil Servis hattının 7/24 hizmette olduğunu hatırlatarak, acil durumlarda yardım çağrısında bulunulmasını önerdi.

TERMAL STRES RİSKİ NEDİR?

Termal stres riski, vücudun aşırı sıcak veya soğuk ortamlara maruz kalması sonucu fizyolojik dengeyi koruyamama durumudur.

Yüksek sıcaklıkta ısı çarpması, dehidrasyon; düşük sıcaklıkta ise hipotermi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

İş ortamlarında, uygun önlemler alınmazsa verimlilik düşer ve ciddi sağlık riskleri ortaya çıkar.

AŞIRI SICAK HAVALARDA ŞUNLARI YAPABİLİRSİNİZ:

Bol su ve sıvı tüketin, kafein ve alkolden kaçının.

Klimalı veya gölgeli alanlarda vakit geçirin.

Hafif, bol kıyafetler giyin ve şapka kullanın.

Öğle saatlerinde (11:00-16:00) dışarı çıkmaktan kaçının.

Vücudunuzu serin tutmak için duş alın.

Yaşlılar ve çocuklar için ekstra dikkat gösterin, onları serin tutun.

YURT GENELİNDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

25-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve artmaya devam etmesi bekleniyor.

Yağış beklenmiyor, rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif esecek.