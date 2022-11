İyi ki var: Küçük dilimiz ne işe yarar

Damağın arkasından sarkan "küçük dil" diye bildiğimiz minik organın ne işe yaradığını biliyor muydunuz... Kendisi ufak ama işlevi bir hayli büyük olan küçük dilin işlevlerini öğrenelim.

Vücudumuzdaki her organ, şüphesiz bir işleve sahiptir. Sağlıklı bir yaşam için her parçamızın sorunsuz işlemeye ihtiyacı vardır. Küçük büyük farketmeksizin her bir organ, hayati öneme sahiptir.

Damağın arka kısmında sallanır halde bulunan, ağzın tam olarak açılmasıyla birlikte görülen, palatine uvula olarak da adlandırılan bir et parçası olan "küçük dil", aslında et parçasından çok daha fazlası.

Bu minik et parçası uzun yıllar boyunca bilim insanları tarafından incelendi ve ne işe yaradığı hakkında araştırmalar yapıldı.

Mahiyeti boyutundan büyük olan küçük dilin işlevlerini birlikte inceleyelim.

Küçük dil ne işe yarar

Küçük dilin vücut için sağlamış olduğu birçok görev bulunmaktadır;

Konuşma ve yutkunma sırasında yukarı doğru hareket ederek havayolunu kapatan bir kapakçık görevi üstlenmektedir. Böylece buruna ve genize herhangi bir cismin kaçmasını engellemektedir.

Sesi titreştirme özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle telaffuz etmeyi sağlar.

İspanyolca ve İbranice gibi bazı dillerin konuşulmasında oldukça etkilidir.

Yemek yerken yiyeceklerin nefes borusuna kaçmasını engellemektedir.

Küçük dil sesin düzgün çıkmasını sağlar. Aynı zamanda harflerin belirgin bir şekilde söylenmesini de sağlar.

Küçük dil de tıpkı bademcik ve damak gibi vücuda giriş yapan ağız yolu enfeksiyonları ve bakteriler ile savaşır.

Öğürme refleksini sağlar.

Aşırı tükürük salgılanmasının da önüne geçmektedir.

Küçük dil olmazsa ne olur

Küçük dil olmazsa konuşma bozuklukları meydana gelir. Kişiler konuşma yetisini kaybeder. Çünkü doğru telaffuzu küçük dil sağlamaktadır.

Küçük dilin sarkması genelde horlama gibi problemlerin oluşmasına neden olur. Aynı zamanda uzamış küçük dil uyku apnesi gibi problemlerin görülmesine neden olur.