İyot eksikliği beyin gelişimini olumsuz etkiliyor

İyot alımının çocukta zeka gelişimi, yetişkinlerde ise tiroid fonksiyonu ve üreme sağlığı için çok önemli olduğunu belirten Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İyot, vücudun kendi kendine üretememesine rağmen takviyeye gerek duyulmadan bile gıdalarla çok kolay alınabilen bir elementtir. İyot minerali, enerji metabolizması başta olmak üzere vücutta pek çok önemli göreve sahiptir.

21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Günü'nde İyot tüketiminin önemi hakkında bilgiler veren Endokrinoloji Uzmanı Dr. Cafer Kaya, yeterli iyot alımının çocukların zeka gelişimi açısından önemli olduğunu vurguladı. Kaya, Dünyada iyot eksikliği nedeniyle yeterli seviyede zeka gelişimini tamamlamamış yaklaşık 30 milyon çocuk olduğunun altını çizdi.

TİROİD HORMONLARI İÇİN ÖNEMLİ

Vücudun büyüme, gelişim ve enerji metabolizmasını yöneten tiroid hormon fonksiyonlarının sağlıklı sürdürülebilirliği için iyot düzeylerinin yeterli olması gerektiğini vurgulayan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Cafer Kaya, yeterli iyot alınmaması halinde tiroid bezinin kendisi ve nodül varsa nodüllerde büyüme izlenmesi durumunda bazı şikayetlerin de ortaya çıkabileceğini söyledi.

İyotun tiroid bezinin hormon üretiminde vazgeçilmez element olduğunu söyleyen Dr. Cafer Kaya, "Tiroid hormonları öncelikle beyin olmak üzere vücutta pek çok başka organ ve yaşamsal süreçlerde önemli işlevlere sahip. Fakat iyot eksikliği sebebiyle kaslar, kalp, böbrek ve özellikle de gelişmekte olan beyin olumsuz etkilenebilir.” dedi.

İYOT EKSİKLİĞİ YAŞAYANLARIN SAYISI YÜKSEK

Dünya genelinde insanların iyot düzeylerinin azaldığını belirtilen Dr. Cafer Kaya, beyin hasarı dahil ciddi semptomlara neden olan bu durumun çevresel toksinler, gıda katkıları, iyot emilimiyle etkileşen pek çok kimyasalın yaygın olarak kullanılması ve gıdalardan yetersiz iyot alımı olduğunu söyledi. Gıdalardaki iyot eksikliği nedeniyle bölgesel tiroid bezinin büyümesi sonucunda insanlarda endemik guatrın görüldüğünü söyleyen Dr. Cafer Kaya, kanserin önlenmesinde de iyot tüketiminin önemli olduğunu vurguladı. Kaya, "Yapılan çalışmalar neticesinde çocukların önemli bir kısmında iyot eksikliği tespit edilmesi neticesinde ülke çapında iyot eksikliği ve endemik guatr ile mücadele anlamında tüm gıdalarda iyotlu tuz kullanılması gerektiğine karar verildi.” dedi. İyot eksikliğinin neden olduğu diğer olumsuzluklar hakkında da şu bilgileri paylaştı; “İyot eksikliğinde metabolizma hızı azalır, daha az enerji üretilir ve hücrelerin yenilenmesi yavaşlar. Hipotiroidi, demir eksikliği anemisi, kolesterol düzeylerinde artış, endemik guatr, kısırlık, bebek ölümünde artış, fibrokistik meme hastalığı, damar sertliği için bir risk faktörüdür. Boynun önündeki şişlik (guatr),nefes darlığı, yutma güçlüğü, kilo almak, yorgunluk, güçsüzlük, saçlarda dökülme, cilt kuruluğu, öğrenme ve hafıza problemleri, ısınamamak, kalp hızında yavaşlama, gebelik ve hamilelik ile ilgili sorunlar, adet düzensizliği veya adet dönemlerinin daha ağır geçmesine neden olur.”

FAZLASI ZARARLI OLABİLİR, TEST YAPTIRILMALI

Endokrinoloji uzmanı Cafer Kaya, tiroid ve memenin, vücutta iyotu tutan en önemli iki organ olması sebebiyle, memenin hamilelikte ve özellikle emzirme döneminde yüksek bir iyot konsantrasyonuna sahip olduğunu söyledi. Kaya, “İyot eksikliğine bağlı gelişen hipotiroidi durumu meme kanseri riskini azaltıyor ama iyot düzeyi ve tiroid fonksiyonları normal olan kişiler meme kanseri riskini azaltmak için iyot takviyesi almamaları gerekir.” diye konuştu.

Eksikliği kadar İyot fazlalığının da insan sağlığına zararlı olabileceğini belirten Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, özellikle hamile kadınların ve emziren annelerin belirtilen dozların üzerinde iyot kullanmamaları gerektiğinin altını çizdi. İyot fazlalığının tiroidin papiler kanserine ve hipertiroidiye neden olabileceğinden iyot kullanımında mutlaka doktora danışılması gerektiğini ifade etti. İdrarda iyot atılımı testi ile vücuttaki iyot miktarının öğrenilebildiğini söyleyen Kaya, özellikle Hashimoto tiroiditi veya hipotiroidizm durumlarında iyot takviyesinin doktor tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.