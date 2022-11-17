'İzlemeden yemek yiyemem' diyenler! Zararını duyan vazgeçiyor...

Ekran karşısında yemek yemenin ruhsal ve fiziksel olarak ciddi zararları bulunuyor.

Televizyon, telefon, tablet, bilgisayar...

Önümüze koyup bir şeyler izlerken yemek yemesi ne kadar da keyifli görünüyor. Oysa ardındaki tehlike ciddi oranlara ulaşmış durumda.

Yemek yerken izlediğiniz video, film, dizi ve benzeri şeyler ruhsal ve fiziksel olarak negatif sonuçlara yol açıyor.

Uzmanlar sıklıkla uyarsa da "ben izlemeden yemek yiyemem" diyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Peki hiç yemek yerken bir şeyler izlemenin zararlarını araştırdınız mı? İşte sizler için sıraladık...

Herhangi bir alet veya dizüstü bilgisayar bizi sadece nasıl yediğimizden uzaklaştırır. Bu nedenle sindirim sorunları da beraberinde gelebilir.





Yemek esnasında ilginizin başka yerde olması yemek yemek istediğinizden daha fazla kalori tüketmenize neden olabilir. Alışkanlık haline getirdiğinizde ise kilo sorunları baş gösterir.





Bilgisayarın önünde yemek yiyorsanız, muhtemelen yemeğinizden çok ekranda neler olduğuna daha fazla dikkat ediyorsunuz. Bu şekilde tokluk hissiniz yakalamanız da zorlaşır.