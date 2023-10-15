İzmir Şehir Hastanesi yarın açılıyor İzmir Şehir Hastanesi, 16 Ekim Pazartesi günü hasta kabulüne başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi hayırlı olsun" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'ye sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...

Sağlık alanında yapılan bu çalışmalar ise dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık yapılan çalışmaları ve yeni getirilen uygulamaları duyuruyor.

Bu uygulamalar ve hastaneler, Türkiye'nin sağlık alanında geçmişten bugüne kadar olan değişimini de gözler önüne seriyor.

2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi'nin inşaatı tamamlandı ve açılışa hazırlanıyor.

İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Hastane, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip.

Toplam kapalı alanı 628.015 metrekare olan hastanede 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor.

İzmir Şehir Hastanesi, Genel Hastane ile birlikte Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezini içeriyor.

Bakan Koca duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin pazartesi günü hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

İzmir Şehir Hastanesi, yarın hasta kabulüne başlıyor.